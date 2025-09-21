El joven Warren

Warren Sánchez, el hombre que tiene todas las respuestas, está dispuesto a cruzar todas las líneas rojas para evitar que el pueblo lo desaloje del poder. Se vio en su irresponsable jaleo en contra de la Vuelta Ciclista a España. Pero sospecho que donde realmente brilla su prodigiosa destreza para la mendacidad y el escamoteo es en su campaña para presentarse como el gran amigo de los jóvenes, cuando quizá ningún presidente les ha causado más daño.

Un reciente informe del Instituto Juan de Mariana aporta datos al respecto. Warren y sus secuaces han profundizado la tendencia a castigar a los jóvenes siempre más que a los mayores. Como resultado, la riqueza de los mayores de 75 años ha pasado de representar el 8 % del total al 20 %, mientras que la de los menores de 35 bajó del 7,5 % al 2 %. El ingreso real de los trabajadores jóvenes ha caído, mientras que «las nuevas pensiones de jubilación ya superan el sueldo medio de los menores de 35 años (1.760 € vs. 1.670 €)».

Mientras Warren se llena boca con promesas para los jóvenes, ellos sufren «la mayor tasa de paro de toda Europa, cuadruplicando los niveles de desocupación que se dan en Alemania y superando la media comunitaria en más de diez puntos (26,5 % vs 15,1 %)». Cuanto más promete arreglar el problema de la vivienda, más lo empeora: ·El 81 % de los nacidos entre 1945 y 1965 eran propietarios a los 42 años. Hoy, menos del 50 % de los nacidos después de 1985 lo son. Solo un 20 % de los menores de 35 años tiene hipoteca».

Como es evidente, pero dado que el Gobierno lo oculta conviene subrayarlo, todo el generoso gasto público de Warren, incluido el que sufraga el creciente desequilibrio del sistema de pensiones, lo financian a la fuerza los ciudadanos: «La renta dedicada a pagar IRPF y cotizaciones sociales supone ya el 39,5 por ciento del coste laboral, frente al 31,8 por ciento observado en la OCDE. Si añadimos el IVA, el IBI y otros gravámenes de referencia, el Impuestómetro del IJM revela una carga fiscal equivalente al 55 por ciento del coste laboral de un salario medio».

Para ocultar la brecha que él mismo ha abierto entre los españoles, Warren deberá desplegar un ímprobo esfuerzo propagandístico. Y en ello está.