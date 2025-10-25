Leed, leed, benditos Barrio

Yo no tengo ni idea, ni manera de saber ahora mismo, si la novela con la que Juan del Val se ha alzado con el Premio Planeta es buena, mala o regular. Por la sencilla razón de que todavía no la he leído. Conste que eso tiene remedio. Tengo intención de leérmela cuando salga, y a ver qué pasa.

Recomiendo vivamente hacer lo mismo a otros tantos que opinan sin saber y sin leer. Dando por hecho que un premio de esa magnitud mediática y económica no lo gana cualquiera ni porque sí. Pero, de dar por buena esa premisa, ¿en qué momento habría que empezar a cuestionar si ha habido o hay tongo? ¿Cuando gana Juan del Val, cuando gana Eduardo Mendoza, cuando gana Juan Marsé?

A lo mejor lo que sigue es fruto de la nostalgia. De cuando yo era niña y el Premio Planeta (y el finalista) llegaban cada año a la exigua biblioteca de mis padres como un magno acontecimiento. Aunque en la práctica, de toda la familia, sólo me los leía yo. Yo no estoy tan segura de que ahora se lea menos que antes. Creo que antes se leía mucho menos de lo que se pretendía. Pero claro, para pretenderlo, por lo menos había que comprar los libros. Ahora la ignorancia es mucho más atrevida. Ahora se puede presumir con enorme desparpajo de no leer. Ergo, de no comprar libros. Vamos, ni olerlos.

¿Igual ese es el problema, o parte del problema? La industria editorial, como la de los medios de comunicación, se tambalea bajo el impacto de una crisis de conectividad con el lector. No es que se escriba exactamente para nadie. Pero sí se escribe para pocos, muy pocos, con lo cual el modelo de negocio deviene incierto, muy incierto. Tener razón, decir la verdad, escribir bien, etc., siguen siendo un arte, pero no son ya, o no siempre, un oficio del que vivir.

A mí me puede deprimir, pero no me sorprende, que las editoriales no quieran hacer inversiones fuertes (y el Premio Planeta es una inversión fortísima) en autores ignotos. Hoy en día James Joyce tendría poca o ninguna posibilidad de encontrar una editora como Sylvia Plath para su Ulises, a no ser que saliera cada día por la tele. Otra opción sería que Joyce se hiciera antifascista de salón y amigo de Luis García Montero. Unos tiran de su fama mediática, otros de su adscripción a determinada gauche que pretende tener la cultureta subvencionada en propiedad. Algunos que critican a Juan del Val lo hacen desde una pretendida superioridad literaria y/o moral que no resiste un análisis.

Claro, pero para darse cuenta, para saber quién es quién, hay que leer. Hay que comprar el libro, abrirlo, ver qué hay dentro, igual que en la frutería ya te pueden decir misa, que hasta que no abres la sandía o el melón, no sabes cómo van a salir. Hay gente muy engolada y con enorme prestigio que escribe verdaderos truños. Hay gente famosa y aparentemente frívola que te la lees y te envenenas de admiración. ¿Puede que hasta de envidia? Tal y como está el patio cultural ahora mismo no te puedes fiar de nadie (y cuando digo nadie, es nadie…) para leer por ti.

En el fondo no es tan distinto a lo que acaece con la democracia. Cuando dejas de pensar y de meditar tu voto, cuando aceptas que te lo den hecho, al amparo de cualquier calentón, o por quedar bien con unos o con otros, el populismo más feroz se abre paso. Y luego pasa lo que pasa y uno se encuentra rascándose la cabeza y preguntándose cómo pudimos llegar a tal o cual guerra, a tal o cual dictadura. Duele recordar la cantidad de tiempo y de sufrimiento que costó que pudiera votar todo el mundo, como para que ahora haya quien se lo tome a cachondeo.

Por las mismas, duele recordar lo que costó salir de la larga y oscura noche de un analfabetismo casi universal, abrir los ojos de la Humanidad al milagro de saber leer y escribir. Eso que a algunos (a demasiados algunos) les da tanta pereza a día de hoy fue, es, un logro inmenso, una oportunidad inmensa, un ascensor social y mental, que nadie debería desaprovechar. Aunque sólo sea para asegurar la viabilidad de una cultura y una literatura que levanten el espíritu y el ánimo. ¿Quieres que el mejor premio lo gane el mejor? Pues vota. Lee.

Anna Grau,es periodista, escritora y exdiputada en el Parlamento catalán.