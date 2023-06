Legado de una mala práctica democrática

El presidente del Gobierno ha disuelto las Cámaras y ha convocado a los españoles a unas elecciones generales en plena canícula de julio. Desde ese instante, es una administración en funciones y su acción política está condicionada por la interinidad que la ciñe a la gestión diaria de los asuntos generales. Las directrices y los límites que impone la provisionalidad, en este caso además precipitada por mandato presidencial, no contemplan gobernar como si abordara un periodo ordinario y mucho menos comprometer el escenario que se encuentre el futuro Ejecutivo que releve a la coalición de izquierdas. En este ámbito Pedro Sánchez y su equipo se han erigido también como una excepcionalidad en el canon democrático de la nación. Con el bagaje que acumula era muy ingenuo pensar que se iban a respetar esos códigos que definen el buen gobierno y la deontología institucional. El insólito anuncio sobre el acuerdo de la ministra Yolanda Díaz con los sindicatos acerca del nuevo Estatuto del Becario es paradigmático sobre las cualidades que han jalonado la oficialidad en la legislatura. El conocido ya como «becariazo» se asemeja más a un contubernio con aroma electoralista de la nueva líder de Sumar con Comisiones Obreras y UGT que pretende aprobar como real decreto en el Consejo de Ministros. Si el propósito respondiera a reformar y atender las demandas y recomendaciones de una funcionalidad clave en el ámbito académico y en el horizonte laboral de miles de jóvenes, las formas de la vicepresidenta habrían sido muy diferentes y guiadas por el propósito de un Estatuto trascendente y de interés general. Pero el texto anda huérfano de apoyo, incluso en el gabinete. No cuenta con el respaldo de los empresarios ni de actores relevantes de la comunidad educativa como los Ministerios de Universidades y de Educación, la Conferencia de Rectores, la de Consejos Sociales y el Consejo de Estudiantes. No ha habido debate ni reflexión, sencillamente se ha reducido a un ejercicio de soberbia y despotismo a favor de la estrategia política de la líder de la izquierda comunista que parece indicar que todo puede valer en esta recta final para hipotecar la herencia política. Como decíamos atrás, este capítulo referencial no ha sido la excepción a una ejecutoria responsable. El deterioro de la institucionalidad y la degradación en suma de los contrapesos y los equilibrios en el ejercicio del poder han sido marca de la casa del sanchismo con señales inequívocas de más abuso y arbitrariedad en la órbita pública en esta cuenta atrás del Gobierno. Sánchez ha sido el presidente más opaco con récord de denuncias en el Portal de Transparencia, pero, sobre todo, ha sido el mandatario que relegó a un papel testimonial y decorativo a nada menos que los órganos consultivos del Estado, a los que ha puenteado de forma recurrente, como ha arrumbado a guías clave como el Banco de España o la Airef. Lo más importante en una democracia es el respeto a las reglas, porque las reglas lo son todo.