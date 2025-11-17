La losa del paro oculto

Podemos esperar sentados a que el Gobierno admita una verdad que incomode a su relato triunfalista. La lucha contra el paro es un paradigma de esa política del espejismo como si los españoles vivieran sin más en el país de las maravillas que esbozan el sanchismo, su propaganda y sus voceros. Que España lidere el desempleo en Europa no ha sido óbice para que la izquierda saque pecho del estado del mercado de trabajo recogido en las estadísticas gubernamentales. Hemos insistido machaconamente en estas páginas sobre el burdo maquillaje de esas cifras. El informe Retos de las políticas activas en España, que hoy publicamos, describe negro sobre blanco un desempleo real de casi el 20%, el doble del oficial. A los parados registrados se suman los subempleados e inactivos involuntarios hasta los 4,9 millones. Es un doloroso presente que encaja en el cuarto país con mayor índice de pobreza de Europa.