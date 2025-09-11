La manipulación infinita del CIS

El CIS de Tezanos es una pieza fundamental en la estrategia propagandística del sanchismo. Es verdad que la manipulación es tan zafia como disparatada, pero cumple la misión que tiene encomendada su máximo responsable. Los datos electorales que ofreció este jueves reflejan el nivel de degradación en que se encuentra este organismo público. La mejor prueba de que sus resultados no son fiables es que ni siquiera los medios de comunicación afectos al régimen sanchista se los toman en serio. La excepción es TeleSánchez, ya que sirve para nutrir de propaganda al canal 24 Horas, que debería llamarse «Viva el Gobierno», y que los tertulianos dedicados al activismo glorifiquen al amado líder. No hay nada que afecte un éxito electoral que solo existe en la imaginación de Tezanos y sus colaboradores. Le saca, nada más y nada menos, que nueve puntos al PP y supera en nivel de aceptación a Feijóo. Me cuesta entender por qué necesita reforzar tanto su seguridad cuando los españoles sienten un amor por su líder que en cualquier momento Tezanos convertirá en una pasión sin límites. No se entiende por qué Sánchez no convoca elecciones si tiene en el horizonte una victoria tan clara.

El PP baja de un 33,1% al 23,7% mientras que el PSOE sube al 32,7%. Esta victoria sanchista se produce en medio de los escándalos que afectan a la familia presidencial, al Gobierno y al partido. Me imagino que, sin ellos, Sánchez lograría un resultado a la búlgara acercándose al 100% de los votos. El conjunto del barómetro es un auténtico disparate que no coincide con ninguna encuesta realizada por las empresas independientes que se dedican al análisis demoscópico. A esa mayoría de españoles les debe parecer muy bien que se juzgue a su hermano y al Fiscal General, los negocios de saunas y prostíbulos de la familia Gómez, que se investigue a su mujer, la trama corrupta y de prostitución de Ábalos y Koldo…. la lista es tan larga como lamentable. Me imagino que a Sánchez no le gustó el barómetro de julio y ha sido necesario corregir ese desviacionismo de Tezanos que debió sufrir un instante de peligrosa profesionalidad. Una vez corregido, TeleSánchez y sus activistas pueden seguir utilizando el CIS para su cotidiana manipulación al servicio del inquilino de La Moncloa.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)