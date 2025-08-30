Mejor con Otegi

La exclusiva de este periódico sobre la relación rota entre Pedro Sánchez y el Rey la ampliamos hoy con que el distanciamiento ha llegado a tal extremo que, además de que la interlocución se reduce a sus respectivos gabinetes, los despachos que le corresponden al presidente con Don Felipe serán asumidos por el ministro Félix Bolaños. Moncloa no esconde ni disimula su declinante sintonía y el distanciamiento con La Zarzuela, que, por lo demás, se ha convertido en una pauta en la peripecia oficial de Pedro Sánchez tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. La atención irregular a sus deberes con el jefe del Estado retrata el desempeño arbitrario de las obligaciones de su cargo, que le exigen el respeto máximo a la institución más valorada y querida por el pueblo. Por lo demás, que presuma de complicidad con el brazo político de ETA y no con el Rey lo define.