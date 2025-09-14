La mejor tortilla de patatas es la de Sánchez: lo dice el CIS

La tortilla de patatas es un monumento nacional que merece no solo una enciclopedia completa, no en vano es un misterio que ni Ferrán Adriá ha sido capaz de descifrar, sino, cómo no, que Tezanos le dedicara una de sus encuestas en las que se habla de un asunto, en este caso de Turismo y Gastronomía, y que, para que vean que toda barbaridad es posible de superarse, deriva en valorar a Pedro Sánchez. Porque todo acaba y termina en el presidente; es el alfa y el omega de nuestro tiempo. Es el primer y último capítulo de una serie, el hombre que ha cambiado la narrativa contemporánea. Ábrase el libro por la página que sea, y todo tiene sentido, como en Julio Cortázar. Sánchez controla el relato y, como se ve, hasta la forma de romper los huevos.

El CIS pregunta, en una muestra de nada menos que 3.000 personas, y que habrá costado unos 100.000 euros, si nos gusta más la tortilla de patatas con o sin cebolla, como en esos tradicionales y surrealistas debates de Alsina, y, mientras se nos van poniendo los ojos como sartenes, a continuación se lee: «Cambiando de tema, de los/as principales líderes políticos/as, ¿quién preferiría que fuese el/la presidente/a del Gobierno en estos momentos?». Tezanos, esto sí que es meterse en la cocina. El gusto de los españoles se mezcla con la buena digestión que nos produce el presidente porque, como era de suponer, la mayoría de los encuestados prefiere a Sánchez. No esperábamos otra cosa. Pero ¿no podía el fiel Tezanos, que merece la imaginaria ínsula de Barataria, ahora que estamos a vueltas con la sexualidad de Cervantes, esperar a la siguiente encuesta de intención de voto y valoración de líderes políticos? No, los nervios se tensan, esbeltos, pero a punto de romperse, como las piernas del presidente en la estética escuálida del pantalón pitillo, y es necesario conocer a cada rato qué opinión tiene el respetable más allá de los cánticos y los abucheos.

Tezanos nos engaña de nuevo, escondiendo al presidente en un campo de cebollas, su amado líder, «pues el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma», y este encuestador necesita tanto a Sánchez, y viceversa, que el primero ha puesto toda su hacienda mental a merced de quién le nombró y le dejó hacer.

El final de esta historia es que al 70,4% de los españoles les gusta la tortilla de patatas con cebolla y al 53,3% que además esté poco hecha, y aquí contradicen a Tezanos, que da tantas vueltas al fogón que al final nos sirve un emplaste sequerón y pasado de fecha.