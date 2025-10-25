Menos automedallas y más empleo

El Gobierno ha vuelto a echar las campanas al vuelo y a presumir de que el mercado laboral sumó 118.400 empleos en el tercer trimestre del año, hasta marcar un nuevo récord de ocupación con 22.387.100 afiliados, pese a que el paro subió en 60.100 personas. ¿Y esto qué significa?, que aunque se ha alcanzado el récord de ocupación solo se debe al fuerte incremento de la población activa, por lo que nos encontramos ante una situación preocupante: que pese a que se crean empleos, no son suficientes para absorber a todas las personas que se incorporan al mercado laboral. Una presión extra que se concentra especialmente en colectivos vulnerables como jóvenes, personas migrantes, mujeres y quienes buscan su primer empleo, que ven aumentar sus dificultades para lograr un trabajo. Menos medallas autoimpuestas y más ayudar a los empresarios, que son los que verdaderamente dan empleo.