“El monstruo de las tres cabezas”

Esa es la denominación dada ayer por la “portavoz” oficial del sanchismo a la concentración de decenas de miles de personas celebrada anteayer domingo en Madrid. Que es sabido fue en respuesta a la convocatoria efectuada por Feijóo para exigirle a Sánchez la convocatoria de elecciones. En la que por cierto, no consta se produjera -ni antes, ni durante, ni después de la misma- la más mínima alteración ni del orden público ni de ningún otro tipo que afectara a la normal y pacífica convivencia ciudadana. Por tanto, no se produjeron actos de violencia contra escaparates de comercios o bienes de servicio público, o contra la propia Policía, tan frecuentes lamentablemente en otras convocatorias. Quizás sean más ejemplares para la feminista portavoz las manifestaciones que convocan los socios y aliados que conforman la “progresista y feminista” coalición sanchista. Por ejemplo, las “ejemplares” que protagonizan los sucesores actuales de la “kale borroka” a los que su admirado Otegi, líder de Bildu, conoce muy bien. Ese monstruo citado como referencia por el sanchismo era uno de tres cabezas que pertenecía a la mitología griega, y se trataba de un extraño animal que escupía fuego, con cuerpo y cabeza de león y una serpiente por cola, entre otras terribles cosas de su cuerpo. Aparte de la absoluta carencia de respeto y educación, que significa calificar así a una multitudinaria y pacífica concentración política legal, impropia de quienes se supone que tienen cuando menos buena educación, pone de manifiesto una vez más en manos de quienes está lo que se supone debería ser el gobierno de España. Décimos que se supone porque la misión de todo gobierno digno de ser considerado como tal es gobernar y no -como sucede en el caso actual- simplemente estar atrincherado ocupando el poder. Por lo demás, la actualidad política sigue focalizada en componentes del Trío que acompañó a Sánchez durante meses en su gira electoral por España, que han concedido declaraciones grabadas con carácter previo a ingresar en prisión. Los ya famosos Ábalos y Koldo no dan “puntada sin hilo” en una estrategia que parece sonar a “aviso a navegantes” que ayer se encontraban reunidos en Ferraz, aparentando desprecio y despreocupación respecto a las mismas. El “militante y aizkolari ejemplar” no se anda por las ramas y nada menos que enfoca directamente a la esposa de Pedro Sánchez como partícipe destacada a título lucrativo en la operación de rescate de Air Europa, por la que afirma habría percibido un millón de euros de Javier Hidalgo. Es demasiado grave esa acusación para no investigarla y desmentirla rotundamente caso de ser falsa. La cabeza (sanchista) del monstruo no para.