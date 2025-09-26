Nadie se fía de las pensiones

Casi el 80% de trabajadores y parados que manifiestan «mucha preocupación» ante la posibilidad de que su futura pensión no sea suficiente para vivir sin agobios lo tiene claro: «Dentro de 10 años las pensiones serán más reducidas». Esos son ocho de cada 10 españoles que ya sospechan que su jubilación no va a ser un retiro dorado y que lo que están contribuyendo ahora no les va a ser suficiente para recibir a cambio una tranquilidad merecida. Una preocupación que dispara su porcentaje entre los más jóvenes, que parecen tener claro que cuando les toque, apenas recibirán una prestación mínima. Mientras, el Gobierno se hincha el pecho y se congratula de la reforma impulsada por el ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, de la que los expertos –caseros y foráneos– advierten de que el sistema es insostenible en el tiempo sin aportar dinero extra por parte del Estado.