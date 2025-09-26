Paz y confianza

El pasado 21 de septiembre, Día Mundial de la Paz, nos despertaron mis tres cachorritos (más bien cachorrones ya, con 9, 10 y 13 años) al grito de: ¡Feliz aniversario! No fue casualidad el haber elegido esa fecha para casarnos, como quizá tampoco lo es que David naciera, como nuestro Rey Don Felipe VI, un 30 de enero: Día Escolar de la Paz (fecha en que, en 1948, fue asesinado Mahatma Gandhi, líder que promovió la no violencia y la resistencia pacífica). Quizá tampoco es casualidad que mi nombre signifique paz en griego, ya que ese positivo estado interior de equilibrio y estabilidad ha guiado siempre mi vida. Lo que desconocía es que justo este año 2025 haya sido declarado por los Estados Miembros de la ONU como el Año Internacional de la Paz y la Confianza.

En el exponencial avance de la inteligencia artificial, las empresas con alma son las que perdurarán. Por eso el Grupo Vaguada y su apuesta por las buenas noticias, premia cada año a personas, instituciones, entidades que siembran paz y esperanza. Entre los galardonados, en su treinta aniversario, emocionó el discurso de Carmen Quintanilla, presidenta de AFAMMER, que reivindicó el valor de lo rural y nos invitó a desterrar la expresión «España vaciada» para abrazar un término más positivo y fiel a la realidad: «España donante», porque alimenta al mundo, es rica en materias primas, patrimonio, cultura y naturaleza. Carmen dijo: «En un momento marcado por conflictos y discursos de odio, es más necesario que nunca alzar la voz por la paz». Las fundaciones Miguel Ángel Blanco y El Sueño De Vicky fueron premiadas en las categorías de derechos humanos y compasión respectivamente. Memoria, dignidad y justicia siguen siendo pilares fundamentales de la democracia. Artistas como Barei, Juan Ribó o La Década Prodigiosa también fueron premiadas.

Noche inolvidable en la que se evocó a Don Quijote: valiente es quien cree más en su ánimo que en la suerte.