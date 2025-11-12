El presidente de las cloacas

Feijóo estuvo muy bien utilizando este cargo para definir a Sánchez. No necesita centenares de asesores para construir un relato, ya que le basta la realidad. En cambio, la situación para el inquilino de La Moncloa es muy inquietante porque las cloacas se han desbordado. Al final, recoge lo que ha sembrado. Su comparecencia este miércoles en el Congreso de los Diputados fue más de lo mismo. Está en modo electoral, que es lo que más le puede gustar junto a pasearse por el mundo como líder del antitrumpismo. Por supuesto, nunca critica a los regímenes dictatoriales y a los corruptos populistas iberoamericanos que son sus mejores amigos. Todo sea porque sus colegas y lobistas se hagan todavía más ricos. Hay mucha gente que vive del sanchismo y está dispuesta a lo que sea para sobrevivir. Es bueno recordarlo. Tengo confianza en Feijóo y espero que acabe con los lobistas y el capitalismo de amiguetes, para sustituirlos por la transparencia y los nombramientos basados en el mérito y la capacidad. No me gustaría que se cambien de máscara y surjan aprovechados como el multimillonario José Miguel Contreras, que pasó de furibundo antisanchista a felpudo de La Moncloa, al igual que Conde-Pumpido, que está a la espera de ser nombrado consejero permanente de Estado. Sánchez tiene por costumbre descalificar a la oposición con una arrogancia infinita que sorprende cuando tiene un Gobierno, salvo excepciones, formado por mediocres. Lo sucedido este miércoles es la enésima confirmación de su firme voluntad de agotar la legislatura. Feijóo hizo las preguntas adecuadas que, junto al club de los puteros que había en el PSOE, es lo que le hace más daño en las urnas. Le hizo muchas preguntas incómodas, como si ya sabía por qué su partido pagaba en billetes de 500 si el banco solo se los daba de 50, si podía saberse si su campaña de primarias se financió legalmente y que su suegro no participó, si llamó a empresarios pidiendo patrocinio para su esposa o si ya sabía dónde vivía su hermano. Podrá seguir descalificando a la oposición, incumpliendo la Constitución y haciendo ver que puede gobernar sin Junts, pero la realidad es que es el presidente de las cloacas, el capitalismo de amiguetes y los trincones.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)