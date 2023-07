¿Se puede votar al sanchismo?

Por supuesto. Lo pueden hacer los que quieran repetir un gobierno socialista comunista sometido a los deseos de los independentistas de Junqueras y de los antiguos miembros del aparato político y militar de ETA dirigidos por Otegi. A los que quieran que regrese Puigdemont y sea indultado por Sánchez cuando se lo exija ERC, JxCat y las CUP. A este ritmo no tardaremos en ver a Otegi como presidente del gobierno vasco acudiendo a La Moncloa para ser recibido con todos los honores. En el caso catalán, los independentistas, con el apoyo de Yolanda, podrán imponer un referéndum de autodeterminación. Es lo bueno de votar al sanchismo, porque Sánchez estará dispuesto a ceder, porque la mentira es un cambio de opinión. El filósofo ruso Nikolái Berdiáyev escribió en 1948, poco antes de morir, que «vivimos en una época en que ni se ama la verdad ni se la busca; la verdad es, cada vez más frecuentemente, reemplazada por el interés, y la utilidad, por el deseo de poder» y añadía que «se la considera, no como un mal, sino como un bien» (Reino del Espíritu y reino del César).

Han pasado 74 años y podemos aplicar las enseñanzas de Berdiáyev a Sánchez. Por tanto, los que no aman la verdad y no la buscan pueden votarle. La comunista Díaz podría leer al filósofo ruso, que pertenecía a una familia aristocrática, fue marxista radical y el régimen zarista lo expulsó de la Universidad para confinarle en la Rusia central. Tras el triunfo de la Revolución, como no era del agrado de los bolcheviques fue enviado al exilio en 1922 con otros 160 prominentes intelectuales. No tenían cabida en la criminal utopía comunista de Lenin y Stalin. Al menos salvó la vida, a diferencia de lo que sucedería a partir de entonces. Los que quieran al comunismo en el gobierno, que los independentistas y los herederos de ETA impongan sus deseos, se sientan cómodos con la mentira y el autoritarismo democrático y no les importe el despilfarro, el endeudamiento, el clientelismo y la colonización de la Administración pueden votar al sanchismo.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)