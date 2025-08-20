La adaptación de la novela de Richard Llewellyn representó para John Ford su tercer Oscar como mejor director en 1941. Fue también la única de sus obras que obtuvo el premio a la mejor película.

La comparación con Las uvas de la ira es irresistible, porque en ambos casos se trata de historias familiares, desgarros afectivos y conflictos económicos. Destacan las mujeres fuertes, Ma Joad en un caso y Mrs. Morgan en Qué verde era mi valle. Pero hay diferencias. Eduardo Torres-Dulce señala: «el corazón sentimental de Ford está más cercano, es más irlandés, a los mineros galeses que al de los Okies». Y mientras los Joad reflejan el presente y la compleja esperanza en el futuro, los Morgan aparecen desde la mirada de Huw, «un niño que rememora como adulto el lejano tiempo del valle y de su familia». Ford sostenía que era la más autobiográfica de sus películas, «lo que resulta evidente en términos de sentimientos y fidelidades, ideas y valores».

Algunos mensajes económicos y sociales son claros, como la simpatía que Ford siempre siente hacia los trabajadores, antes que hacia sus empleadores, a lo que se añade aquí el rechazo al clasismo en la educación. Suele haber una valorización de la religión, pero aquí con la complejidad de la relación entre el predicador y la joven Angharad, que se refleja al final en la amarga arenga del primero frente a sus rígidos compañeros del clero y a la hipocresía de sus feligreses.

Puede verse como una crítica a la economía moderna y al individualismo, porque lo que prima aquí es la familia y la comunidad, amenazadas por el progreso. Sin embargo, se observa también, como en otras historias fordianas, la importancia del esfuerzo individual y la responsabilidad para salir adelante –los Morgan van muriendo o dejando el valle, introduciendo otro tema típico del director americano: la emigración.

No hay un cuestionamiento abierto del capitalismo sino una defensa de los débiles que luchan por lo suyo; de la dignidad del trabajo, un trabajo sacrificado, duro y extremadamente peligroso; de la solidaridad comunitaria y laboral; de la generosidad y la entrega; y, como siempre en John Ford, de la familia y las tradiciones, representadas aquí con tonos particularmente nostálgicos y sentimentales, y como una invitación a no olvidar nunca lo verdes que eran, efectivamente, nuestros valles.