Para reducir la deuda, menos gasto

La descomunal deuda pública puede tener esperanza, pero si se toman medidas drásticas y fuera de toda demagogia. Hay margen de ahorro si se ejecutan medidas de eficiencia en el gasto, donde sería posible formular ajustes por valor de 60.000 millones anuales en caso de darse escenarios de mayor productividad y mejor gestión. No tiene sentido plantear que España siga sin recortar el peso de un Estado que acumula 19.834 entes propios y, solamente en 2024, repartió 41.493 millones en subvenciones. Además, la Seguridad Social absorbe ya en torno al 35% de los ingresos fiscales; alrededor de 1 de cada 4 euros que paga la Seguridad Social se financian vía déficit y endeudamiento; y el sistema de pensiones acumula 126.000 millones de agujero. Por ello, las partidas de gasto deben estar sujetas a evaluaciones rigurosas que permitan ajustar dispendios innecesarios o improductivos.