Referentes

Estoy viendo estos días los perfiles de las influencers de moda y tengo que decir que son todas muy monas y que les queda el bikini como a mí no me ha quedado en la vida. Esas son las tastemakers de marcas de belleza y ropa y luego están las que son referente para otros asuntos, véase, feminismo y empoderamiento. También muy hermosas, obvio. A mí, desde el cuñadismo en el que vivo, me parecen algo necesarias estas últimas. No se dirigen a la franja de tías abuelas en la que me encuentro, pero todavía existen niñas a las que es necesario que alguien les recuerde (con más o menos elegancia) que un no es un no como una casa.

Más allá de esa misión (porque así lo consideran) hay algo un poquito chocante en sus mensajes. No hace falta repetir que has quedado con un señor para tener sexo, no hace falta repetir que tu novio tiene la Torre Pelli debajo de la bermuda, o cómo estás pasando tus vacaciones en destinos imposibles para tu público, explicando, por ejemplo, la maravilla de los baños en Japón o la calma espiritual en Bali. Para vuestro público es inalcanzable y para el resto es un poco juvenil de más.

Lo de las influencers de moda es otra cosa. Sobre todo porque todas sus aventuras se concitan en Baleares, en barcos, y las peripecias que las hacen súper heroínas transitan entre el retraso de un tren, una maleta extraviada en un avión, un sarpullido en un brazo, la dificultad para elegir atuendos para tres días en Alemania, o (que esto ya me alarmó por el nivel de descoloque que me llevan) haber tocado el botón del pánico en una casa para que llegara la Guardia Civil y, al final, era un gato merodeando en un contenedor. Que conste que yo no estoy en contra de esos nuevos trabajos, ocupaciones y entretenimientos que han llegado con las redes. Lo que me preocupa es que se llene de contenidos que ocupen a los usuarios en asuntos pueriles, infantiles, agrandados y, sobre todo, que acostumbren a los consumidores a un Matrix imposible. Hay una burbuja y, seguramente como todas ellas, va a explotar.