Sánchez aplaude a los que reventaron La Vuelta

El antisemitismo consiguió arruinar La Vuelta animado por Sánchez, que siente admiración por los violentos de la izquierda radical que boicotearon la cita deportiva. Es una situación vergonzosa que pone de manifiesto su fanático sectarismo. No solo no condenó los actos de kale borroka, que recuerdan los que promovían Otegi y sus amigos en el País Vasco, sino que considera que «el pueblo español se moviliza por causas justas». Es una vergüenza que considere justo ir contra la democracia israelí y apoye el régimen dictatorial que los terroristas de Hamás han impuesto en Gaza. No hace otra cosa que ayudarlos con sus actuaciones y declaraciones. España ha ofrecido una imagen deplorable al mundo con un Gobierno socialista comunista que se siente cómodo del lado de los enemigos de la democracia. Sánchez sabe perfectamente que Gaza está controlada por asesinos que defienden un genocidio contra el pueblo judío y que un estado palestino sería un régimen yihadista aliado de Irán y Rusia. Nunca sería una democracia, se perseguiría a los homosexuales y las mujeres serían marginadas. Es el futuro que apoya para el pueblo palestino al no condenar la violencia y el odio antisemita que se vivió ayer en la capital española.

Israel y Estados Unidos deben tener muy en cuenta la triste realidad que vive la política española con un presidente del Gobierno que es un enemigo declarado de estas dos democracias. No se trata solo de Trump o Netanyahu, como pretende el aparato propagandístico del sanchismo, encabezado por TeleSánchez, manipulando la realidad. A lo sucedido con La Vuelta se une el pertinaz ataque que impulsa desde hace meses, acompañado por sus socios y aliados de una izquierda radical y antisemita. No es verdad que el pueblo español se haya movilizado y no es, desde luego, una causa justa. Sánchez miente una vez más para justificar su grave irresponsabilidad. Ha conseguido que la imagen de la violencia de algunos palestinos y radicales españoles se haya visto en todo el mundo. Ha fomentado el odio contra Israel y el pueblo judío, consiguiendo que una minoría nos avergüence con su kale borroka. Me preocupan los disparates que pueda emprender contra esos países que odia mientras muestra su sintonía por los regímenes totalitarios.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)