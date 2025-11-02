El sanchismo contamina

El Gobierno se ha afanado todo lo que ha podido y más en que las causas reales del gran apagón quedaran envueltas en una bruma desinformativa para no turbar el dogma energético tan maniqueo que patrocina. Pero lo que no ha estado en condiciones de ocultar han sido los efectos preventivos del mismo, es decir, lo que el sistema ha rectificado para evitar otra desconexión global y su coste. Así que, como hoy revelamos en un detallado informe, hasta octubre los ciclos combinados de gas han liderado la generación eléctrica en detrimento de las renovables, cuya ha producción ha caído en un episodio excepcional. De tal forma que la España sanchista, que de manera absurda se plantea aún la eliminación de la nuclear, contamina más y peor con tres millones de toneladas de CO2 por encima que hace un año. Condicionar la política energética a la ideología acaba mal, socava el bienestar y nos empobrece.