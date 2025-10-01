El sanchismo: un «objeto inútil» para gobernar

A la espera de que se aclare definitivamente la eventual aceptación por Hamás al plan de 20 puntos pactado en Washington por Trump y Netanyahu para alcanzar el final de las hostilidades en Gaza y su futuro, ya tenemos algunas respuestas significativas al respecto. A destacar la de la UE y el R.U., que lo apoyan con una unanimidad ausente desde el «7 de octubre», en que Hamás comenzó el «genocidio». Como asimismo es muy relevante el apoyo por parte de ocho países de mayoría árabe y musulmana que han firmado una declaración conjunta de apoyo al mismo, ya que no es una cuestión menor, ni muchísimo menos, el que países como Arabia Saudí, Jordania, Egipto, Turquía, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán e Indonesia lo suscriban. Y ello pese a que la flotilla de Colau y Greta, protegida por Sánchez con «Furor», no consta que se haya pronunciado todavía al respecto. Pero Sánchez lo ha aceptado –aunque condicionado a la existencia del Estado de Palestina–, lo que ha significado que su socio Sumar se desmarque rotundamente de él, originando una nueva fractura gubernamental. Aunque ya es curioso que un acuerdo entre un «ultraderechista» y un «genocida» le resulte aceptable a un progresista tan acreditado como él, quizás influido por su admirada Hamás, que también se muestra «inclinada a aceptar» el plan, para lo que Trump le concede «tres o cuatro» días. Con ese acuerdo sobre Gaza de tan imperiosa actualidad, ha pasado casi desapercibido el que, por tercer ejercicio consecutivo, el «Gobierno» ha incumplido el plazo establecido en la Constitución para que presente en las Cortes el Proyecto de Ley de Presupuestos, situación insólita en una democracia parlamentaria. La actual legislatura ha superado ya la mitad del plazo máximo de la misma sin haber aprobado ningún Presupuesto, lo que obliga a una seria reflexión acerca de una situación nunca vivida hasta la fecha y con la convicción de que era imposible que sucediera con un gobierno constitucional. La respuesta es que al sanchismo no es posible considerarlo como un gobierno digno de tal nombre, sino en el mejor de los casos como un «objeto inútil» –Sánchez dixit–. En realidad, es una simple miscelánea de siglas unidas en torno a él y a su PSOE, para mantenerles en el poder y desde ahí complacer las reivindicaciones partidistas de esas siglas sanchistas y las personales de sus dirigentes. Recordemos para la posteridad que son las del PSOE, BILDU, PNV, Junts y ERC, además de SUMAR, en la que solo Yolanda «suma» más de quince siglas, «comunistas, progresistas y plurinacionales», denominación oficial de su grupo parlamentario del Congreso.