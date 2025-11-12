Sombrío realismo económico

El Gobierno no se apea de su relato sobre el país de las maravillas económicas que es la España sanchista. El oficialismo no deja una rendija a los tonos grises, todo es luz y color. Pero los despachos oficiales se encuentran cada día más alejados de esa primera línea de la economía productiva y sus factores en todas las escalas. En ese frente los empresarios, todos ellos, saben de su día a día, de las carencias y los sacrificios y de la verdad que oculta el hechizo del país que lidera Europa. La última Encuesta del Círculo de Empresarios, en la que han participado más de 370 compañías, resulta clarividente sobre un panorama que no es boyante y mucho menos envidiable. Por eso, la mitad de los sondeados denuncia que la situación en España no es buena y que el Ejecutivo traba la capacidad para generar riqueza. En esta sociedad empobrecida el optimismo impostado del sanchismo es sobre todo inmoral.