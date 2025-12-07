El suicidio en España, aunque desciende, sigue siendo preocupante

Una terrible noticia sacudía a los ciudadanos de Jaén y de toda España: dos chicas jóvenes, adolescentes aún, se habían suicidado juntas en un parque de la ciudad. Aunque la investigación sigue abierta, todo apunta a que voluntariamente se quitaron la vida. En este caso se investigan los motivos que pudieron llevar a tan terrible y desacertada decisión. Un día antes, un compañero de instituto, también se suicidó. El detonante de la muerte, un pacto entre las chicas, está en el centro de las especulaciones. Pero este caso, trae a la memoria otro caso, también por suicidio, ocurrido el pasado octubre en Sevilla. Sandra, una niña de 14 años fue la víctima de este sinsentido, que en este caso, apunta al acoso escolar, el «bullying» al que se veía sometida por algunas alumnas de su colegio.

Pero son muchos otros los casos de suicidio que se registran, no solo en España, sino en todo el mundo. En el caso español, las estadísticas dejan un frío recuento de esta terrible realidad que deja siempre más preguntas que respuestas.

A este respecto, los datos correspondientes a 2024 que facilita el Instituto Nacional de Estadística (INE), referidos al número de suicidios en España, confirman una tendencia a la baja por tercer año consecutivo. En total se registraron el pasado año 3.846 casos. Frente a los 4.116 de 2023, por lo que ha habido un descenso del 6,6%. O del 9,0% con relación a 2022, cuando el número de suicidios alcanzó los 4.227, año en el que se alcanzó el récord del último lustro. Fue en 2021 cuando se alcanzó por primera vez en la historia una cantidad superior a los 4.000, cuando se llegó a los 4.003 suicidios.

Big data suicidio T. Gallardo La Razón

Anualmente, el INE facilita el número de fallecidos y causa, de acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En 2024 fallecieron en España 433.547 personas, de las que 415.338 se debieron a causas naturales, el 95,8%. El restante 4,2%, es decir, 18.209, se debieron a causas externas o no naturales. De ellas, 3.846 por suicidio y 14.363 por motivos diferentes al suicidio. Por lo que las personas que ponen fin a su vida representaron el pasado año el 0,9% del total de fallecidos en España.

Para los expertos es necesaria una estrategia multidisciplinar y coordinada para prevenir el suicidio. En España se ha implementado el Plan Nacional para la Prevención de Suicidio. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó el pasado mes de febrero el primer Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027, que persigue prevenir y disminuir las conductas suicidas. Coordinando a todas las administraciones en la lucha contra el suicidio.

Desde la perspectiva de género del suicidio, los hombres, con 2.834 casos, la lideran como primera causa de las muertes no naturales, por delante incluso de los fallecimientos por accidentes de tráfico, que fueron 1.442 varones. Mientras que entre las mujeres el suicidio se relega a la tercera causa no natural de fallecimiento, con 1.012 casos.

Entre los jóvenes menores de 25 años hay un repunte en el número de suicidios, al contrario que con el dato general; en 2024 se contabilizaron 209 casos, un 8% más que en 2023, cuando se registraron 194. El pico histórico en esta franja de edad se alcanzó en 2022, con 212 suicidios. En estos últimos cuatro años se ha registrado una media de 200 suicidios anuales entre los jóvenes. El mismo número de casos registrados en 2021.

No obstante, la tasa de suicidios entre jóvenes es del 4,93% del total nacional. Mientras que el grupo de edad que le sigue, de 25 a 39 años, representa el 15,11% del total. Pero es el segmento de edad de 40 a 64 años el que representa la mitad de los suicidios, el 50,05% exactamente, con 2060 casos. Mientras que los mayores de 64 años suponen el 29,91% de los suicidas.

La Plataforma Nacional para el Estudio y Prevención del Suicidio publicó en 2024 los datos de suicidios distribuidos por comunidades autónomas. Las comunidades que encabezan el ranking de casos por cada 100.000 habitantes son Asturias con 13,41, Galicia con 11,46 y Canarias con 10,85 casos. Y las tres con menores tasas de suicidios son Comunidad de Madrid, con 5,74, País Vasco, con 6,28, y Región de Murcia, con 7,33 casos por cada 100.000 habitantes. La media del conjunto nacional se sitúa en 8,47 casos por cada 100.000 habitantes.