Tabaco y luchas

Grandes enemigos de la libertad y grandes luchadores por nuestra salud.

Los nazis lanzaron campañas contra el tabaco y el alcohol, y odiaban la caza y amaban el medio ambiente. Todo esto fue divulgado entonces, así como es ocultado hoy. Hablando de luchar, se oculta también que el autor de «Mi lucha» no fumaba ni bebía, y era un firme partidario de la comida sana.

«Fast-forward». El Gobierno aprobó el martes el anteproyecto de reforma de ley antitabaco, que amplía las prohibiciones de fumar en terrazas y otros espacios al aire libre en, por ejemplo, las universidades. Los menores, por vez primera en una ley nacional, tendrán prohibido fumar. La ministra de Sanidad proclamó que esto «vuelve a poner a España en la vanguardia de la lucha contra el tabaco», porque, atención: «La verdadera libertad es respirar un aire limpio, vivir más y mejor».

Habrá más burocracia, claro, con un Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, pero quizá nada es más siniestro que eso de que la verdadera libertad es prohibir. Se dirá: es por nuestro bien. Pero los quebrantamientos de derechos suelen ser perpetrados con esa excusa. No aceptemos el truco: por supuesto que el tabaco es dañino, pero eso no justifica un recorte ilimitado de la libertad.

Esa es la clave, y no los argumentos económicos o la objeción de que las prohibiciones no serán cumplidas, porque también se viola en el mundo entero la prohibición de las drogas.

El profesor Juan Manuel López Zafra reprodujo en X, antes Twitter, este texto de Alexandre Devecchio en «Le Figaro» tras la prohibición de fumar en las playas francesas: «Impotente frente al auge de la violencia ligada al narcotráfico y al islamismo, el Estado se muestra implacable con el ciudadano honrado. Para paliar su pérdida de poder, necesita chivos expiatorios: el fumador y el automovilista».

No está asegurada la aprobación parlamentaria, pero García intimidó con destreza al PP: «Se trata de defender el derecho a la salud. No hemos visto a la derecha del lado de los avances sociales, esperamos verlos del lado de los avances sanitarios». Ella sabe que la derecha, ideológicamente endeble, suele acobardarse ante estos burdos chantajes.

De momento, puede usted fumar en su casa, señora. De momento. La lucha contra su libertad continúa. Y no olvide nunca que es por su bien y por el bien de todos.