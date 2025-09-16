TeleSánchez se suma a la campaña antisemita del Gobierno

Como estaba previsto, la izquierda en el consejo de administración de TeleSánchez ha seguido las instrucciones monclovitas y aprobó su retirada de Eurovisión 2026 si participa Israel. Es lógico, porque se encargaron de nombrar a personas que fueran fieles a los intereses personales y partidistas de Sánchez y sus aliados. Es bueno recordar que con este Gobierno socialista comunista se han roto todas las convenciones propias de una democracia y se ha optado por asaltar las instituciones, los organismos y las empresas públicas como si fueran un botín. Se ha llegado a un nivel inimaginable en ningún país de la Unión Europea. No hay más que ver la composición del consejo de administración de TeleSánchez, donde la única representación del PP fue posible gracias a la mayoría que tiene en el Senado. Por supuesto, el PSOE y sus aliados impusieron una ley que muestra la deriva autoritaria del líder socialista que quería que las televisiones y radios públicas de ámbito nacional fueran un instrumento partidista. Con esta norma lo ha conseguido y, por supuesto, los colegios profesionales y los sindicatos han aceptado este escandaloso comportamiento.

Como gobiernan los suyos, no hay que molestar a Sánchez con movilizaciones y, además, los amigos del régimen son recompensados. No se aplica ningún criterio de objetividad, pluralidad real y servicio público, salvo que se puedan considerar como tales haberla convertido en TeleSánchez. Qué lejanos quedan aquellos tiempos en que Zapatero, un presidente socialista, fue coherente con sus compromisos políticos y nombró a Luis Fernández y Alberto Oliart al frente de la entonces conocida como RTVE. La decisión de no participar en Eurovisión es un gesto más en el ataque sanchista a la democracia israelí. Es una medida que favorece al gobierno de Gaza, que está controlado por los asesinos de Hamás. Han comprado las mentiras de los palestinos más radicales que odian a Israel y querrían el exterminio del pueblo judío. Hay una guerra en Gaza provocada por los terroristas palestinos que nunca han querido ni la paz ni la solución de los dos estados. Sánchez y sus marionetas deberían preguntarse el porqué de la tibia reacción de los países árabes. En cambio, donde ha surgido el antisemitismo más feroz ha sido en el Gobierno socialista comunista de España.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)