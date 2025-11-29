No todos los borbones

Los españoles, que hablamos mucho por boca de ganso, solemos decir eso de «ya se sabe cómo son los borbones», refiriéndonos a sus pasiones carnales. La historia lo desmiente. Ni el primero de los Borbones llegado a España de Francia para reinar, Felipe V (devoto del sexo y los juegos sexuales, pero solo con sus mujeres y consigo mismo, para complementar y pensando en ellas «que será menos pecado», le decía a su confesor ), ni los dos hijos que concibió su primera esposa, María Luisa Gabriela de Saboya, Luis I el breve y Fernando VI, el primero casado con Luisa Isabel de Orleans (en un matrimonio complejo, por las extravagancias e inclinaciones sexuales de ella hacia lo femenino), y el segundo, con Bárbara de Braganza, tuvieron escarceos fuera de su matrimonio. Tampoco los tuvo Carlos III, hijo de Felipe V y su segunda esposa, Isabel de Farnesio, quien, a la muerte de María Amalia de Sajonia, su única esposa y amor, jamás volvió a tener sexo, por miedo a la locura familiar (Felipe V llegó a España «enfermo de melancolía» y la enfermedad marcó su vida; y su hermano de padre, Fernando VI, enloqueció tras la muerte de su esposa). Y la promiscua en el matrimonio de Carlos IV, fue María Luisa de Parma, no él. De hecho, reconoció a su confesor antes de morir que «en ninguno de mis veintitrés embazados, catorce hijos vivos, ha participado mi esposo…». Es verdad que Fernando VII (de miembro viril deformado) frecuentaba los prostíbulos, y que su hija Isabel (a quien casaron con su primo homosexual, Francisco de Asís, alias «Paquita Natillas») tuvo mucho sexo extramarital; pero Alfonso XII fue el primer rey que se caso por amor (pese a alguna aventurilla)…

El verdadero artífice de la fama de, ejem, «conquistadores» de los borbones fue Alfonso XIII, él sí, adicto a todo tipo de sexo, pornografía incluida. Y tampoco le pasaron factura sus escándalos «sentimentales» (que no son cosa de todos los borbones). De hecho, cuando dijo aquello de «los españoles me han obligado a marcharme “por ligón», Valle Inclán le corrigió: «no por ligón, sino por ladrón». Los españoles, lo acaba de declarar Juan Carlos I, perdonamos más los asuntos amorosos de reyes y plebeyos; los económicos, no.