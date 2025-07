Ahora que, o están todos Vds a punto de salir de vacaciones o están de vacaciones o les falta un poquito para irse o acaban de volver, lo fundamental de todo lo que han hecho o van a hacer o harán, pasa por el cuarto de baño. Ojo, trataremos de hacerlo fino.

Cualquier experiencia de viajes de tengan Vds, cualquiera, pasa por el excusado. Es decir, Singapur les puede encantar. Las ruinas mayas. La India. El Cabo de Gata. El Algarve. Un velero por el Mediterráneo. Un crucero por las Islas Griegas. Da lo mismo. Su experiencia irá mejor si Vds, cada uno de Vds y su tracto intestinal van a la par. Porque lo más importante, lo realmente esencial, es llegar a un lugar de turismo e ir ligero de equipaje.

Había un anuncio en la tele de una chica llegando a Egipto y aliviándose gracias a un enema rectal que es una pasada. En pocos minutos, esa mujer se volvía a subir a un camello y a seguir su travesía por el Nilo con cara de alivio, que esa es la cara de alivio que Vd y yo localizamos a la primera por solidaridad. Porque lo importante de las vacaciones, amigas, es ir como un relojito. Es poder levantarte todos los días sin temor a sorpresas, es caminar por desiertos sin sospechas, es ir cómoda y segura (con alas) por un mercado persa sin ir buscando una letrina. Porque, lo mejor de poder ir de vacaciones como se va de vacaciones, es decir, con gente, con personas, con otras personas, es no meterles en tu intestino. Nadie debe pasar por eso. Porque lo mejor de ir este verano con amigos, amigas, repito, es ir como un relojito. Es poder ir en una travesía sin urgencias, es una playa sin entrar a los chiringuitos como si fueras a apagar un fuego. Se trata de viajar sin presión. Porque hay colegas que no se pueden saltar ninguna casilla del día. Y esa, menos. Que si lo hacen, te lo cuentan. Que si lo hacen bien, lo celebran. Que si no están contentos, también. Procuren querer mucho a sus compañeros de viaje. La tripa es una turista muy cara.