El yihadismo está listo para matar

El octavo aniversario de los atentados del 17-A en las Ramblas de Barcelona y en Cambrils (Tarragona), que se recordó con un homenaje institucional a las víctimas, es una ocasión para enfatizar que uno de los mayores peligros en la lucha contra cualquier terrorismo es la desmemoria, el oportunismo y el tacticismo en el liderazgo público, que se identifican con la peor de las políticas. Lamentablemente, no atravesamos el mejor de los tiempos a este respecto, pero sí en el trabajo y los resultados de los cuerpos policiales y especialmente de los servicios de información, cuya labor abnegada y eficiente ha servido para evitar otros muchos atentados yihadistas en nuestro país como aquel de agosto de 2017. Hoy, la amenaza persiste porque siempre habrá un fanático dispuesto a asesinar y un cerebro criminal que lo dinamice contra todo lo que representamos. Conviene no olvidarlo jamás.