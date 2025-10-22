Dos autobuseros vascos explican cómo es su nueva vida en Alemania: "El alquiler cuesta 550 euros y gano casi 3.000"

Cada vez son más los españoles que deciden hacer las maletas y comenzar una nueva etapaen el extranjero. Todo ello puede deberse a una infinidad de circunstancias, como por ejemplo para vivir experiencias, para conocer un país diferente o para cambiar de entorno. No obstante, la realidad de estos casos suelen tener que ver con el dinero, las oportunidades laborales, los salarios y el coste de vida. En este sentido, el Diario Vasco ha recogido el caso de dos españoles que tuvieron que abandonar sus casa en búsqueda de una vida mejor.

Un salario de 2.900 euros como autobuseros en Alemania

Daniel y Celia son dos vascos que, a nivel profesional, son conductores de autobús. En la actualidad,. El nuevo destino que eligieron les brindaba mayores facilidades, como por ejemplo salarios mejores, una vivienda mucho más barata o un sistema de ayudas sociales mucho más eficaz.

Daniel, que nació en Venezuela y que se sacó el graduado de Administración de Empresas, adquirió los permisos de camión y autobús mientras estaba estudiando en la universidad. Sin embargo, ha asegurado que tan solo se ponían en contacto con él para ofrecerle días de sustitución por baja o jornadas veraniegas. Según sus propias palabras, lograr adquirir la autorización para estos vehículos fue una "oportunidad temporal que me abrió la puerta a mi siguiente capítulo".

Por su parte, Celia, natural de Gallarta (Vizcaya), siempre ha sido una trabajadora autónoma pero que se vio perturbada por los problemas económicos, razón que la llevó a buscar nuevas oportunidades laborales. Ella misma tenía claro que en el País Vasco sería tarea imposible dar con una vacante que satisficiera sus expectativas, por lo que revela que se tuvo que "marchar con mis hijos porque me separé y me era imposible afrontar un alquiler". Ahora, en el país germano, su estabilidad económica es mucho más rentable.

Tras varios años de problemas laborales y salariales, estos dos conductores vascos ahora disponen de una situación mucho mejor que la que vivieron antiguamente en España. La retribución de un conductor de autobús en Alemania "oscila entre los 2.800 y 4.000 euros, pero Celia y Daniel indican que la media se sitúa en unos 2.900 euros, aunque esto depende de la clase fiscal y las horas extras trabajadas los fines de semana", información que facilitaron ante Radio Nervión.

El alquiler alemán valorado en 880 euros que en España costaría más de 1.000

Los alquileres en Alemania son mucho más baratos que en nuestro país. Básicamente, los bienes y servicios que se ofrecen en una vivienda alemana serían mucho más caros en los de una española, y Celia ha corroborado esta afirmación. En su caso, ella abona 880 euros al mes por un piso que dispone de una terraza que llena de luz natural todo el espacio, un garaje y un trastero grande. A su vez, dentro de este coste, se incluyen los gastos de luz, agua y alquiler. Realizando la diferencia con respecto a Euskadi, la vasca anuncia que este alquiler "rondaría los 1.000 euros sólo el alquiler, sin los extras".

La contraparte del otro vasco originario de Latinoamérica es un contrato de arrendamiento todavía más barato. Él vive con su mujer y sus dos hijas en un pequeño piso valorado en 550 euros mensuales aunque, cuando accedió a la vivienda, esta no estaba amueblada. Con respecto a la educación, cabe destacar que "los estudios son gratuitos, y la universidad tiene un coste simbólico de 300 euros por semestre, lo cual incluye el transporte y acceso a actividades culturales", según el periódico vasco. A su vez, es importante destacar las ayudas ofrecidas por Alemania a las familias migrantes. Celia, por ejemplo, explica que recibe una contribución de 255 euros por hijo hasta que cumplan los 25 años.

"No pasamos apuros"

Los costes de vida y la sanidad también han sido dos factores fundamentales para ambos. Con respecto al primer factor, Daniel pone en valor que una enorme taza de café tan solo le cueste 2,20 euros cuando en España podría ser mucho más caro. Por otro lado, los servicios médicos alemanesson calificados como "geniales" por los vascos y argumentan que "pueden elegir especialista y acudir a la ciudad que prefieran, con citas rápidas y pruebas que, en muchos casos, se realizan el mismo día".

Daniel tuvo que dejar muchas cosas atrás tras su marcha del País Vasco. Todos los días se acuerda de sus amigos, con quienes veía el fútbol e iba a los bares a tomares un pitxo. No obstante, pese a las dificultades por el idioma, él mismo asegura que ha tomado la mejor decisión posible. Una vez llegó a Alemania, le gustó esa "tranquilidad del lugar y la amabilidad de sus habitantes me hicieron sentirme bien". Para Celia, aunque los inviernos son bastante complicados y fríos, revela que está muy a gusto y que no todo podía ser tan perfecto. Finalmente, ambos terminan informando que "no pasan apuros".