Este es la persona más rica de todo el País Vasco: una fortuna que supera los 2.500 millones de euros

Para sorpresa de casi nadie, Amancio Ortega sigue el hombre más rico de toda España, como así recogió el pasado mes de noviembre de 2025 la revista Forbes. Nada más y nada menos que 109.900 millones de euros aguardan en su bolsillo. Básicamente, el accionista de Inditex maneja el 42,5% de toda la riqueza española.

El primer y el segundo puesto concuerdan en el apellido. Sandra Ortega, hija de Amancio, tiene 10.000 millones de euros, un 8,6% menos con respecto al del año anterior; su padre ha perdido 10.300 millones de euros en relación al 2024.

Más por debajo están Rafael del Pino Calvo-Sotelo (tercero), presidente de Ferrovial, y Juan Roig (cuarto), fundador de Mercadona, con 8.000 millones y 7.900 millones de euros, respectivamente. No obstante, la lista de 'Los 100 españoles más ricos en 2025' tiene muchos más matices, como por ejemplo el de su distribución por comunidades autónomas.

Forbes sobre el País Vasco: "Es de las comunidades más resilientes y prósperas de España

En un artículo elaborado por la propia revista estadounidense enfocada en negocios y finanzas, se ha distribuido a nivel geográfico "las 100 mayores fortunas de España". Aunque no parezca cierto, "los grandes patrimonios españoles siguen creciendo y adaptándose a nuevos escenarios de inversión", como así asegura Forbes. En cuanto a los principales destinos con mayor patrimonio se pueden encontrar Madrid y Cataluña, respectivamente.

Por su parte, la revelación de este 2025 ha sido Galicia, con unos números que muy pocos esperaban: "siete grandes fortunas que concentran 129.850 millones de euros". Ha sido tal la su crecimiento que se ha consagrado como la comunidad con la mayor riqueza media individual. Incluido a este podio de regiones multimillonarias, no pueden caer en el olvido Baleares ni tampoco el País Vasco, de los cuales se ha puesto en valor su "diversificación de la riqueza en España, desde la industria y el comercio hasta el turismo y la tecnología".

Centrando el foco en el caso del territorio vasco, Forbes la ha definido como "una de las comunidades más resilientes y prósperas de España". Se caracteriza por poseer un fuerte y polivalente tejido empresarial, el cual es capaz de fabricar "bienes de equipo y productos metálicos hasta automoción, energía y alimentación".

Estas son las cinco personas más ricas de todo el País Vasco: nadie baja de los 450 millones de euros

Aquellos que tienen mayor riqueza en el País Vasco tiene como explicación su apuesta por los sectores estratégicos, como es el caso de Daniel Maté y su lazo a la minería y los metales. Precisamente, él es el hombre más rico de esta comunidad con un patrimonio que alcanzan los 2.500 millones de euros. A continuación, se va a presentar un listado con las cinco vascos más multimillonarios de toda España:

Daniel Maté , accionista de Glencore: 2.500 millones de euros .

, accionista de Glencore: . Víctor de Urrutia e hijo , propietario de Asua: 700 millones de euros .

, propietario de Asua: . Carmen Ybarra y familia , propietaria de Onchena: 700 millones de euros .

, propietaria de Onchena: . Juan Luis Arregui y familia , expresidente de Ence: 640 millones de euros .

, expresidente de Ence: . José Antonio Jainaga Gómez, propietario de Sidenor: 450 millones de euros.

¿Quién es Daniel Maté?

Daniel Maté Badenes, nacido en San Sebastián pero residente en Suiza, es un multimillonario que tiene alrededor del 3% de Glencore, empresa de índole privada dedicada a la compraventa y producción de materias primas y alimentos del mundo. En 2010, su facturación fue de 145 000 millones de dólares, un 36 % más que en su año previo, algo que mejoró el beneficio neto en un 41 % situándose en 3800 millones En cuanto a sus estudios, es licenciado en economía y derecho, ambos de la Universidad de Deusto (San Sebastián).