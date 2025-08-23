Polémica en Aste Nagusia de Bilbao por unas chapas sexistas a la venta: "Chupa y calla"

Un grupo de vendedores ambulantes recorre el recinto ferial del Arenal y sus alrededores mostrando cartones repletos de chapas con mensajes como “Chupa y calla”, “Hoy follo” o “A ti te follo gratis”. Estas frases, cargadas de contenido machista y con alusiones explícitas a la violencia sexual, han provocado indignación en la ciudadanía. “Ni siquiera es micromachismo; es una falta de respeto total”, ha lamentado uno de los asistentes a la fiesta.

Incluso la actriz Rebeca Alfayat también ha denunciado en redes sociales la normalización de este tipo de productos, subrayando que no es algo que se deba tolerar: “¿De verdad os las pondríais?”, ha escrito en su cuenta de Instagram.

La protesta ciudadana se enmarca en un contexto de agresiones

La polémica por la venta de estas chapas se produce en un contexto complicado para las fiestas, marcadas en los últimos días por denuncias de agresiones sexistas y homófobas. Según ha explicado Aitor Urresti, miembro de Bilboko Konpartsak, se han registrado recientemente “agresiones sexuales bastante graves, además de una agresión homófoba”.

La propia Policía Municipal ha informado que entre el jueves y el viernes se han producido varias detenciones, la mayoría por tocamientos y un caso de violencia de género. Además, la Ertzaintza habría arrestado a un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer en plena vía pública.

Ante estos hechos, Bilboko Konpartsak, la federación a cargo de las fiestas, ha activado la segunda fase del protocolo contra agresiones sexistas y ha encabezado diversas iniciativas de protesta. Entre ellas, se han organizado caceroladas y una cadena humana que ha partido desde el Ayuntamiento de Bilbao, donde cientos de ciudadanos se han unido para reclamar unas fiestas libres de violencia y actitudes discriminatorias. “Queremos unas fiestas sin ataques de ningún tipo”, han expresado en la convocatoria, insistiendo en que Bilbao no tolerará ni el machismo ni la homofobia en Aste Nagusia.