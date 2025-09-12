Tres nonagenarios heridos en Vitoria-Gasteiz tras un nuevo atropello en un problemático paso de peatones de la ciudad

Un hombre de 91 años y dos mujeres de 90 y 95 años resultaron heridos tras ser atropellados por una furgoneta que no se detuvo en el paso de peatones ubicado entre José Mardones y Benito Guinea. Los tres nonagenarios fueron atendidos en el lugar y evacuados en ambulancia con heridas leves, según los primeros informes. El suceso ha reavivado la preocupación vecinal, que lleva meses alertando de la peligrosidad de este punto.

El cruce, que cuenta con dos pasos de peatones consecutivos, es especialmente conflictivo en el segundo tramo, donde los vehículos suelen acelerar al ver el semáforo en verde que está apenas unos metros más adelante, en la intersección con Olaguibel. También aumenta el riesgo el tráfico que se incorpora desde Benito Guinea, una maniobra que muchos conductores realizan sin reducir la velocidad ni comprobar la presencia de peatones.

El servicio de Tráfico ya había anunciado una revisión del paso tras las quejas vecinales

Desde diciembre, el servicio municipal de Tráfico reconoció la necesidad de actuar en este punto. En una respuesta pública, advirtieron que se estudiarían posibles vehículos estacionados sobre el cebreado y se analizarían problemas de visibilidad, velocidad, falta de respeto o diseño inadecuado, ya que las soluciones podrían variar según el caso y no siempre producir el efecto deseado.

Mientras llegan esas mejoras, los vecinos recuerdan que el atropello de este jueves no es un hecho aislado. La falta de respeto a los pasos de peatones es una queja constante en Vitoria-Gasteiz y, aunque la normativa obliga a detenerse siempre que un peatón cruza, muchos conductores ignoran esa obligación. El ayuntamiento tendrá ahora que valorar si las medidas previstas son suficientes o si, tras este nuevo accidente, es necesario actuar con mayor contundencia en este cruce.