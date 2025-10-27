Una vasca que vive en Australia explica cómo fue su experiencia con el tema de los dos apellidos: "Mi madre también existe"

Bihotza, también conocida como @biihotza en la red social TikTok, es una joven creadora de contenido de origen vasco que en la actualidad está residiendo en Gadigal Land, Sídney. Los principales termas sobre los que alza la voz son aquellos que están relacionados con el país en el que está manteniendo una estancia prolongada, aunque también suele hacer mucha mención sobre diversos aspectos relacionados con su tierra natal.

Dentro de esta amplia cartilla, ha destacado un vídeo en el que ha centrado el foco en el tema de los apellidos. Todos los españoles disponen de dos apellidos, los cuales son el del padre y el de la madre, o a la inversa, pero también existen muchos países en los que esto puede resultar de lo más extraño, ya que allí se emplea tan solo un apellido. Ejemplo de ello es Australia, y esta vasca lo ha compartido en su cuenta.

"Había un problema con mis datos"

"En Australia, en general, no están familiarizados con el hecho de tener dos apellidos, y supongo que en el mundo anglosajón tampoco", comienza. Por ello, Bihotza ha querido lanzar un aviso a todos los turistas españoles que puedan llegar a viajar allí en algún momento, ya que ese desconocimiento puede llegar a suponer un pequeño 'caos' que solo traiga problemas. Para ofrecer contexto a sus seguidores, ha expuesto lo siguiente:

"Hoy he ido al médico a hacerme un chequeo general y me decían que había un problema con los datos porque no podía ser que pusiera que no tenía middle name", expone. El término 'middle name' significa, en inglés, 'segundo nombre' y se refiere a un nombre que va entre el nombre y el apellido. No obstante, posteriormente le comentaron que no se podía poner "después de unos apellidos dos nombres", continúa mientras expresa que esa situación le llegó a parecer algo cómica.

"Me tardó una barbaridad en llegar porque mi pasaporte (español) tenía dos apellidos"

Durante la época de la pandemia por la Covid-19, a esta vasca le ocurrió totalmente lo contrario; cabe destacar que seguía viviendo en Australia. "Me pasó justo lo contrario. En esa época se tenía un pasaporte y había que rellenarlo con todos tus datos. Pedían un apellido y yo solo puse uno", manifiesta. Todo parecía ir correcto pero, pasaron los días y todo fueron problemas. "Me tardó una barbaridad en llegar porque mi pasaporte (español) tenía dos apellidos", razona mientras que acompaña el pequeño detalle que da explicación a esta controversia.

Al ver que su documento español tenía dos apellidos y el pasaporte Covid australiano solo uno, el organismo de Australia pensó que se estaba tratando de dos personas totalmente diferentes en vez de solo esta vasca. La costumbre de Bihotza, y muy probablemente de gran parte de los españoles, es decir sus dos apellidos aunque en realidad solo le estén pidiendo uno, según sus propias palabras.

"En mi país, mi madre también existe"

Ella misma recuerda el momento de la siguiente manera: "Me viene el chico y me dice: no entiendo. Pones que tienes middle name y, de repente, pones otro nombre en el apellido. Te has confundido y los has separado", cuenta mientras que su respuesta era, evidentemente, decir que en España se tienen dos apellidos. La reacción del hombre que menciona en esta historia es la de una persona que se quedó perplejo ante escuchar la posibilidad de que alguien tuviera dos apellidos.

"En mi país, mi madre también existe", dijo Bihotza a la vez que explica que el orden de los apellidos puede ser diferente; ofrece como ejemplo a su prima que tiene el de la madre antes que el de su padre. "Les estaba dando un cortocircuito porque ellos no sabían a lo que me estaba refiriendo", matiza. De hecho, tuvo que ir "una tercera persona" a explicarle al organismo australiano que eso era algo normal en España.