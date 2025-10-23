Viaja a Andalucía y asegura que fue sujeto de burla por ser vasca: "Iba todo bien pero noté que se empezaban a reír de mí"

Irati, también conocida como @iiraatitaa en TikTok, es una joven española de origen vasco que tiene casi 50 mil seguidores en esta red social. En cuanto a la tipología del contenido que comparte, se pueden destacar temas que tienen que ver con las experiencias personales, los 'storytimes', los testimonios o las reflexiones sociales con un mensaje al final o con el tema que ahora concierne, algún tipo de polémica por el mero hecho de haber naciendo en el País Vasco.

De hecho, así es como lo expresa en la descripción del vídeo: "Storytime de cómo los andaluces me insultaron por el simple hecho de ser 'euskalduna'. Espero que nunca os pase". Cabe destacar que esto le ocurrió durante el verano de 2021 durante un viaje a la casa de una amiga suya. "Yo ahora estoy en Málaga, en casa de una amiga mía", comienza a la vez que expone que conoció gente nueva durante su breve estancia allí.

"Uno se acercaba a mí bailando super raro y el otro se estaba descojonando"

"Un amigo nuestro, que es sevillano, ha venido aquí con su grupo de amigos a pasar las vacaciones y nos invitaron el lunes a ir a una fiesta a su casa", continúa. Irati tiene 24 años y, durante la emisión del vídeo 19 o 20, la edad por excelencia para disfrutar del mundo de la noche, ya sea en esa misma fiesta o en una discoteca. Sin embargo, por lo que cuenta, parece que ella no pudo disfrutar mucho durante aquel día.

Lo cierto es que "al principio todo iba muy bien", pero algo hizo que todo ello diera un vuelco de lo más repentino. Mientras que estaban todos juntos bailando, "yo noté que había dos chicos que se estaban riendo de mí", revela. Ambos la observaban mientras no podían parar partirse de risa, o al menos eso deja caer esta creadora de contenido. "Mientras que uno se acercaba a mí bailando super raro, el otro se estaba descojonando", sostiene.

"Tengo ocho apellidos, pero como los tiene todo el mundo"

De nuevo, reitera que el objetivo que tenían estos dos jóvenes era el de "reírse de mí" por una circunstancia que aún no ha sido explicada. Tras lo acontecido, Irati explica que ambos procedieron a preguntarle, en un tono de lo más vacilante, lo siguiente: "¿Tú tienes ocho apellidos?", haciendo referencia a la famosa película española 'Ocho apellidos vascos', la cual está centrada precisamente en la vida de un andaluz (en este caso sevillano) que se enamora de una mujer vasca.

Su respuesta fue la siguiente: "Sí. Tengo ocho apellidos pero como los tiene todo el mundo". En este sentido, la afectada de esta situación expone la verdadera razón por la que estos andaluces la miraban con malos ojos. La contestación de estos jóvenes involucró a otra persona más, una joven que es "española y que, como eres vasca, ya te tiene tirria". Todo eso ocurría mientras que la chica ahora mencionada "estaba mirándome fatal", asegura.

"Estaba tranquila y sentada y, de repente, me empezaron a gritar"

Ante una situación en la que Irati se quedó estupefacta, prácticamente sin palabras porque lo que se le pasó por la cabeza fue decir: "Ah, me alegro"; todavía le quedaban peores cosas por las que iba a tener que pasar durante esa noche. "El colmo fue que estaba yo tranquila y sentada y, de repente, me empezaron a gritar: "¡Etarra, etarra!" o no sé qué". Finalmente, aporta que terminó yéndose a la terraza para así no tener que escuchar más insultos de este tipo, argumentación con la que su testimonio concluye.