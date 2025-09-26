Vivir en el País Vasco es totalmente diferente que en Madrid: "Me siento como si todos los días fuesen domingo"

Rebeca Alfayat, también conocida como @rebecaaalfayat en la plataforma TikTok, es una joven influencer de origen madrileño que en la actualidad está viviendo en el País Vasco. Aparte de su faceta de creadora de contenido en redes, en el aspecto profesional se dedica al mundo de la interpretación. En cuanto a los vídeos que comparte, se pueden observar vídeos que tienen que ver con sus anécdotas y reflexiones personales, con respuestas a los comentarios que recibe o con comparaciones entre diferentes ciudades españolas.

Y prueba de ello es su testimonio hablando de lo que está siendo su experiencia viviendo en Euskadi. Nada más comenzar el vídeo se puede observar cómo Rebeca se está grabando a sí misma mientras anuncia lo siguiente: "Quiero transmitirle un a mi gente de Madrid las cosas que estoy aprendiendo de vivir en lo que llamamos el norte, en Euskadi". Ambos destinos son dos lugares repletos de contrastes, y esta es una idea muy presente en las explicaciones de esta actriz.

"Todo va a otro ritmo y en la calle se respira más calma que en Madrid"

"Eso de tener el monte y la playa cerca me está reconectando más pues con las cosas sencillas y perfectas que tiene la vida", asegura. En Madrid, como capital española que reúne a una infinidad de ciudadanos, es muy habitual que muchas calles estén repletas de ocio, servicios, tránsito... todo lo que se pueda ocurrir. En este sentido, la idea de que"en Madrid vamos muy rápido con todo"se corresponde con la realidad en gran medida. La diferencia con respecto al territorio vasco es, según sus propias palabras, que el funcionamiento de todo es más tranquilo y que "me siento como si fuera domingo todos los días".

"Todo va a otro ritmo y en la calle se respira más calma que en Madrid", explica mientras que arroja que en el País Vasco no se le da tanta importancia a aspectos que sí que se le dan en la capital española, como por ejemplo "en la imagen o que las personas tengan que estar perfectas en todo momento". De nuevo, Rebeca vuelve a hacer énfasis en el tema de la saturación que se puede vivir en Madrid. "Allí no tienen tantísimas cosas como sí que tenemos aquí (Madrid), que hay mil planes por todas partes", manifiesta.

"Quiero pensar en las cosas tan increíbles que tenemos en Madrid"

Pensando en su casa mientras está viviendo fuera, muy habitualmente mantiene los siguientes pensamientos: "Quiero pensar en las cosas tan increíbles que tenemos en Madrid y que echaría un poco en falta porque creo que aportan". Aparte de todo esto, esta actriz e influencer también está aprovechando su estancia para aprender de muchas cosas diferentes y abrir su mente a idea más diversas. "Estoy aprendiendo otras culturas y me estoy dejando abrazar por la gente de allí y está siendo una experiencia muy bonita de la que voy a sacar mucho aprendizaje", sostiene.

Rebeca jamás olvidará y siempre tendrá presente su amor por la que es la ciudad en la que nació, un lugar que lo califica con un claro "me encanta y la amo". No obstante, ella misma refleja que se sentía en un momento de su vida en el que creía que lo mejor era "reconectar un poquito con esta nueva vida y ponerlo en balanza". Para concluir, esta joven madrileña apunta que el proceso que ahora le toca vivir es el de "aprender".