D’Arcy Carden arroja luz sobre el futuro de “Ellas dan el golpe” (”A League of Their Own”)

Encontró su sitio en la televisión con «The Good Place», como la servicial Janet, pero luego ha podido brillar ya sin corsé robótico en la excelente «Barry» o la reciente «Ellas dan el golpe» («A League of Their Own»), donde confirmaba esa naturalidad para la comedia que se le intuía desde uno de sus primeros papeles, en la serie de culto «Broad City». D’Arcy Carden (EE.UU, 1980) es uno de esos rostros brillantes y personalísimos que siempre elevan una producción. Así lo hace en su última aventura cinematográfica, «Una boda explosiva», película protagonizada por Jennifer Lopez y Josh Duhamel y que Prime Video estrena el próximo 27 de enero.

La comedia, de acción, dirigida por Jason Moore («Dando la nota») y producida por Ryan Reynolds, nos lleva hasta un complejo paradisíaco en el que los protagonistas buscan darse el sí quiero y al que llegarán invitados de lo más variopintos: una sibilina Carden, como nueva madrastra de Lopez enfrentada a su madre biológica, un ex novio pasado de rosca, al que le pone Lenny Kravitz sus gafas de sol; o una sobreprotectora madre del novio, que tiene el deje etílico de Jennifer Coolidge, reciente ganadora del Globo de Oro por su papel en «The White Lotus».

Con quien no contaba nadie es con la presencia de un grupo de terroristas armados hasta los dientes que hará saltar cualquier brindis por los aires y que forzará a que los personajes de Duhamel y Lopez comprueben si sus votos son a prueba de balas: «Cuando me dijeron quién iba a estar en el elenco, ya sabía que quería participar. Ni siquiera había leído el guion. Me atraía mucho lo misterioso del personaje, las capas que hay ahí para que el espectador las vaya descubriendo», explica una Carden que aquí se mide a miradas de esas que matan con toda una leyenda como Sonia Braga y que atiende a este diario desde Los Angeles.

«Cualquier cosa que cuente del rodaje parecería presumir. Era como estar en el paraíso, sin una sola pantalla verde en el horizonte. Se formó como una especie de grupito de gente brillante que dormía y comía junta todos los días y fue extraordinario», presume la actriz, antes de contar su experiencia compartiendo pantalla con Kravitz: «Uno pensaría que es un tipo excéntrico. Una estrella. Y lo es, claro, pero no lo dirías por lo bien que trata a todo el mundo. Hay un grado de desprecio, supongo, que hemos como aprendido a aceptar de las estrellas y por gente como Lenny me acuerdo de que no tenemos que tragar con eso. Que se puede ser una celebridad en el mundo entero y no ser una diva o un imbécil integral».

PREGUNTA- Tengo que preguntarle. ¿Qué sabe de la renovación de “Ellas dan el golpe”? ¿Me puede decir algo?

RESPUESTA- ¡No te puedo decir absolutamente nada! (ríe) Dime algo tú, por favor, necesito saber.

-Pero, por favor, algo. Una señal, aunque sea. El fandom de la serie está desesperado.

-Creo que todos en el equipo estamos esperando la renovación, una segunda temporada. Jamás había vivido algo así respecto a los fans, la manera en la que se han implicado con la serie, protestando incluso porque quieren más. Nunca había sido parte de algo con un fandom tan activo, se implican, como si fuera su trabajo, porque les importa genuinamente el nuestro. Es muy inspirador y bonito. Ojalá pudiera ir una a una dándoles la mano y las gracias por ello. No sé qué pasará. Pero sí sé que a la gente a la que le gusta, le gusta mucho. Y eso tiene que significar algo. Pero, ahora mismo, ambos sabemos exactamente lo mismo, cariño.

Jennifer Lopez, D'Arcy Carden y Cheech Marin en "Una boda explosiva" ("Shotgun Wedding") / Foto: Ana Carballosa FOTO: AMAZON PRIME VIDEO Ana Carballosa/Lionsgate

Así, llena de rostros conocidos y con Jennifer Lopez volviendo a la comedia romántica, «Una boda explosiva» se siente y se sabe una especie de regreso -en el mejor sentido posible- a ese cine de los noventa en el que el entretenimiento puro era la pretensión principal: «¿Hace cuánto que no veíamos una película así, una comedia romántica de gran presupuesto? Se puede apostar por lo épico en la comedia, también. Y es contraproducente la tendencia última de hacerlas baratas, porque la gente sigue volviendo a las grandes, a las clásicas, las ve una y otra vez. No hay nada más bueno que una comedia romántica buena», completa certera en su análisis Carden, que confiesa que «El diario de Bridget Jones» es su favorita en el género. «Jamás estuve en una boda tan caótica como esta, pero una vez, en Texas, nos saltó a todos una notificación de tormenta peligrosa en el móvil. Nadie hizo caso. Una media hora después, todos los invitados acabamos refugiados debajo de una carpa gigante hasta que pasó lo peor», recuerda en anécdota la actriz justo antes de despedirse.