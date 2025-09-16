Podcast
El podcast de Carmen Morodo: El candidato Sánchez
La subdirectora de LA RAZÓN analiza el comportamiento de Pedro Sánchez a raíz del conflicto en Gaza
La subdirectora de LA RAZÓN, Carmen Morodo, analiza el comportamiento y posicionamiento de Pedro Sánchez, quien actuaría ya "como un candidato y no como un presidente de Gobierno". Con ello, también recalca algunos errores de la oposición tras los incidentes vividos en Madrid durante el final de La Vuelta a España 2025.
