El podcast de Carmen Morodo: El candidato Sánchez

La subdirectora de LA RAZÓN analiza el comportamiento de Pedro Sánchez a raíz del conflicto en Gaza

    Subdirectora de La Razón. He cubierto Interior, Defensa, Parlamento y he sido corresponsal política. Colabora en televisión y radio. Creo en el poder del periodismo riguroso para entender el país que somos y el que queremos ser.
La subdirectora de LA RAZÓN, Carmen Morodo, analiza el comportamiento y posicionamiento de Pedro Sánchez, quien actuaría ya "como un candidato y no como un presidente de Gobierno". Con ello, también recalca algunos errores de la oposición tras los incidentes vividos en Madrid durante el final de La Vuelta a España 2025.

