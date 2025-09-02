El podcast de Carmen Morodo: "Más cuentos para empezar el curso"

"Ya tenemos la primera mentira de este nuevo curso político, que es esto del pacto contra los incendios". De este modo entra en materia la subdirectora de La Razón, Carmen Morodo, que no duda en criticar este cuento que se "han inventado". Más si cabe cuando detrás se esconde una grave tragedia.

"Nadie quiere un acuerdo de Estado sobre los incendios y nadie cree en él. El presidente del Gobierno hace comparecencia, organiza un gran mitin, mucha propaganda, boato, tiempo y dinero perdido", asegura.

Porque, a su juicio, "empezamos como lo dejamos, mal y, además, con la perspectiva de que lo que tiene que ver con la agenda oficial, la prioridad es construir un relato ficticio de que esto llega hasta el 27". Y todo ello, con el cebo de los Presupuestos y unas alianzas que se sostienen mal.

Finalmente, señala que de aquí a final de año, la agenda judicial marcará la agenda política, pero esa agenda política, la poca que haya, irá destinada sobre todo a seguir engañándonos.