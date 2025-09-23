El podcast de Carmen Morodo: Las mentiras del feminismo institucional

La subdirectora de LA RAZÓN, Carmen Morodo, ahonda en la polémica por los fallos estructurales en la protección a las víctimas de maltrato. Tras asegurar que esto no va de bulos ni desinformaciones, acusa a la ministra de Igualdad de "mentir" constantemente mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, guarda silencio.

"No sé cómo no se le cae la cara de vergüenza a la ministra, que sigue diciendo que aquí no pasa nada con las pulseras", denuncia Morodo en su podcast. Así, recuerda que hubo un contrato, que se licitó y que fue aprobado por la ahora exministra de Igualdad Irene Montero.

"Por qué quiso ahorrar dinero en esta materia. Por qué en vez de rectificar esa decisión la tapó, tuvo conocimiento de lo que estaba pasando, que las mujeres se estaban quedando desprotegidas y siguió adelante pensando que el escándalo no iba a estallar". Por todo ello, considera que lo que menos parece importarle a este Ejecutivo "es la protección de las mujeres".