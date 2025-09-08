El podcast de Carmen Morodo: Realismo, por favor: PP y VOX tendrán que colaborar

La subdirectora de LA RAZÓN analiza la encuesta de NC Report para LA RAZÓN, elaborada entre el 1 y el 6 de septiembre, el PP consolida su liderazgo con un 35,2% de los votos y hasta 156 escaños, mientras el PSOE se desploma al 25,8% y apenas alcanzaría entre 103 y 105 diputados.