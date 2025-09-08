Acceso

Podcast

Podcast

El podcast de Carmen Morodo: Realismo, por favor: PP y VOX tendrán que colaborar

La subdirectora aborda la última encuesta de NC Report para LA RAZÓN, en la que PP y Vox superan los 200 escaños

Carmen Morodo
  • Carmen Morodo@carmenmorodo
    Subdirectora de La Razón. He cubierto Interior, Defensa, Parlamento y he sido corresponsal política. Colabora en televisión y radio. Creo en el poder del periodismo riguroso para entender el país que somos y el que queremos ser.
Creada:
Última actualización:

La subdirectora de LA RAZÓN analiza la encuesta de NC Report para LA RAZÓN, elaborada entre el 1 y el 6 de septiembre, el PP consolida su liderazgo con un 35,2% de los votos y hasta 156 escaños, mientras el PSOE se desploma al 25,8% y apenas alcanzaría entre 103 y 105 diputados.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas