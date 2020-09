El insulto de Macarena Olona, de Vox, a Pedro Sánchez, que aplaude Pepe Reina

Pepe Reina es uno de los futbolistas españoles más comprometidos políticamente. Y muy cercano a Vox, con el que, por lo que se ve en las redes sociales, comparte muchos puntos de vista y muchas críticas al Gobierno

"Miserable", ha escrito Olona comentando la noticia.

“Miserable”, ha escrito Olona comentando la noticia. ddalen Iriarte, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “sea valiente para empezar a dar pasos firmes” en materia de política penitenciaria, y ha insistido en que, tras el “paso simbólico” de sus afirmaciones sobre la muerte del preso de ETA Igor González Sola, “pase de los palabras a los hechos”. Asimismo, ha respondido al ministro de Interior, Fernando Grande-Maslaska, que “lo mínimo que puede hacer un gobierno es revisar qué es lo que ha ocurrido en torno a una muerte por suicidio”. En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Iriarte ha advertido de que “el tema de los presos es uno de los temas pendientes para la convivencia de este país”. Tras recordar la muerte la pasada semana en la prisión de Martutene de Igor González Sola, ha señalado que “ha llegado el momento de que cambie la política penitencia de excepción y de venganza del Estado y que se empiecen a dar pasos para que todos los presos estén en Euskal Herria, para los que han cumplido los 3/4, los presos enfermos, las personas que tienen una edad avanzada”. A su entender, “la mayoría de la sociedad demanda esos cambios” ya que “hace mucho tiempo que estamos en otra fase en Euskal Herria y urge dar una solución a este tema”. En relación al caso de González Sola, ha respondido al ministro Fernando Grande-Marlaska, que aseguró en el Senado que se analizará lo sucedido y se revisará el protocolo por suicidio, que “lo mínimo que puede hacer un gobierno es revisar qué es lo que ha ocurrido en torno a una muerte irregular o una muerte por suicidio”. Además, ha considerado que las palabras de Pedro Sánchez, que dijo lamentar el fallecimiento de González Sola, son “un paso simbólico”. No obstante, ha precisado que “lo que es importante es que empiece a hacer lo que dijo que iba a hacer, dijo que iba a acercar los presos a Euskal Herria y tienen que estar en Euskal Herria”. Por ello, le ha pedido que “sea lo suficientemente valiente para empezar a dar pasos firmes para que esta situación cambie y los presos estén en Euskal Herria y que los presos que estén en las circunstancias que antes he mencionado puedan estar en sus casas”. HOJA DE RUTA “Y, probablemente, habrá que empezar a trabajar en una hoja de ruta para dar solución también a otros presos. Es un proceso que no será un proceso inmediato, sencillo, pero está en su mano hacerlo”, ha planteado Maddalen Iriarte, que ha valorado que “la declaración es interesante, pero hay que pasar de las palabras a los hechos”. Por otro lado, ha defendido la necesidad de dar “pasos” para el reconocimiento de “todas las víctimas”, para las que ha reclamado “verdad, justicia y reparación”. En este sentido, ha lamentado que las víctimas del GAL y del Batallón Vasco Español se sienten “abandonadas”.Pepe Reina es uno de los futbolistas españoles más comprometidos políticamente. Y muy cercano a Vox, con el que, por lo que se ve en las redes sociales, comparte muchos puntos de vista y muchas críticas al Gobierno

