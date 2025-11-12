La Asamblea Nacional aprueba la suspensión de la reforma de las pensiones en Francia

La Asamblea Nacional francesa dio luz verde este miércoles por una amplia mayoría a la suspensión de la reforma de las pensiones, lo que da oxigeno al Gobierno de Sébastien Lecornu al alejar una moción de censura de los socialistas. Con 255 votos a favor y 146 en contra, la suspensión de la polémica reforma de las pensiones salió adelante con el apoyo mayoritario del Partido Socialista, Los Verdes y la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, y la abstención del partido Renacimiento del presidente francés, Emmanuel Macron.

Votaron en contra de la suspensión de la medida más importante del segundo mandato de Macron la izquierda radical de La Francia Insumisa (LFI) y los Comunistas."No me lo podía imaginar: ver a un partido de izquierdas, LFI, votar EN CONTRA de la suspensión de la reforma", lamentó el líder del Partido Socialista, Olivier Faure, en un mensaje en redes sociales.

Esta medida, a la que Lecornu se comprometió para que los socialistas no apoyasen o presentasen una moción de censura contra su segundo gobierno, figura como un artículo introducido en el proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social. Suspende hasta enero de 2028 el retraso de la edad de jubilación a los 64 años, así como el aumento del número de trimestres de cotización necesarios para cobrar una pensión completa.