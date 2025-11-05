Las demócratas Sherrill y Spanberger serán las nuevas gobernadoras de Nueva Jersey y VIrginia

La demócrata Mikie Sherrill fue elegida gobernadora de Nueva Jersey tras imponerse al republicano Jack Ciattarelli, según las proyecciones de las grandes cadenas de televisión, en una elección marcada por el intento de Donald Trump de replicar su mejora de los resultados de las presidenciales de 2024.

Sherrill, excongresista por y piloto naval, obtuvo alrededor del 58 % de los votos frente al 42 % de Ciattarelli con el 65 % escrutado y asumirá el cargo en enero de 2026, en sustitución del también demócrata Phil Murphy.

Su campaña se centró en criticar la afinidad de su oponente con Trump, mientras el Partido Demócrata buscaba consolidar su control en el estado.

Por otro lado, la también demócrata Abigail Spanberger se convertirá en la primera mujer gobernadora de Virginia y pondrá fin a cuatro años de gobierno republicano en el competitivo estado, según las proyecciones de NBC, CNN y Fox.

Los votantes de Virginia a Spanberger, con un 55% de los votos superando por más de un 10% a su principal contrincante, la republicana Winsome Earle-Sears, según el resultado provisional con más del 40 % escrutado.

Spanberger, quien es excongresista demócrata y exagente de la CIA, selló una victoria histórica debido a que es la primera vez que una candidata que no pertenece al partido del presidente en turno logra imponerse en Virginia.

Rodeada de cientos de seguidores, la ganadora dijo: "Enviamos un mensaje a todos los rincones del Commonwealth, un mensaje a nuestros vecinos y a nuestros compatriotas en todo el país. Enviamos un mensaje al mundo entero de que en 2025, Virginia eligió el pragmatismo sobre el partidismo".

Derrotó a la vicegobernadora republicana Winsome Earle-Sears, tras llevar a cabo una campaña centrada en medidas para hacer frente al costo de vida, la desigualdad y en abordar preocupaciones locales sobre el impacto de los recortes de empleos federales y el cierre del gobierno en un estado con más de 300.000 funcionarios del Gobierno Federal.