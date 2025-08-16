Margarita Robles visita a la UME que participa en la lucha contra incendios

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita este sábado, 16 de agosto, a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que participan en la lucha contra los incendios que se desarrollan en distintas localidades de Galicia y Castilla y León.

Robles, originaria de León, estará acompañada por el general jefe de la UME, Francisco Javier Marcos Izquierdo, y acudirá a distintas localidades, según ha informado la Delegación del Gobierno en Castilla y León en un comunicado recogido por Europa Press.

En concreto, 1.300 militares están desplegados para colaborar sobre el terreno en labores de extinción de más de una decena de incendios en Galicia, Castilla y León, Asturias, Comunidad Valenciana y Extremadura. Pese a la preparación y profesionalidad de los efectivos, éstos no están exentos del riesgo inherente a una situación tan complicada como la que vive nuestro país como consecuencia de la ola de incendios.

Cuatro militares heridos en los incendios

Precisamente, este viernes cuatro miembros de la UME resultaron heridos en la zona de Yeres (León). Tres de ellos han resultado afectados con quemaduras de diversa consideración en distintas partes del cuerpo, mientras que el cuarto, sufre una luxación en el hombro, motivo por el que han sido trasladados al hospital de Ponferrada donde se encuentran ingresados, en observación y pendientes de la evolución del diagnóstico inicial.

El suceso ocurrió minutos antes de las 16.00 horas, cerca de Odollo, en la comarca leonesa de La Cabrera, donde los cuatro efectivos pertenecientes al BIEM I se encontraban realizando las tareas asignadas para la extinción del incendio.