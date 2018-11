Malasaña pide paso después de Gran Vía

«No nos valen los parches, el adoquinado se hizo fatal y en apenas diez años se ha estropeado», afirma el presidente de los vecinos de Universidad que, además, lamenta que tienen que apoyar Madrid Central para que salga adelante pese a la pelea política que se ha desatado entre los distintos grupos municipales, aunque tampoco están convencidos del todo con el proyecto puesto que creen que no se protege lo suficiente al peatón. «La calle Pez es un embudo y llevamos años pidiendo el cierre de la calle Colón porque desde la peatonalización de Fuencarral la gente circula sin sentido por el barrio», indica, y añade que temen que prolifere la carga y descarga «aún más». Para que sus protestas no caigan en el olvido están organizado acciones reivindicativas.

Para empezar, requieren presencia policial constante para luchar contra el botellón que se ha hecho endémico especialmente en el entorno de la plaza del Dos de Mayo. En la misma línea reclaman que se persiga también la actividad de los lateros, vendedores ambulantes de alcohol que contribuyen a que se beba en la calle y no en los locales de ocio nocturno. También contra la actividad ilegal de las barras de degustación que, según explica el presidente de Acibu, funcionan como bares encubiertos. La presencia policial también se reclama para luchar con los narcopisos que ya han detectado al menos en tres inmuebles de las calles Madera y San Joaquín y que temen se instalen permanentemente en el barrio como está ocurriendo en Lavapiés. Recientemente, la Policía Nacional registró un inmueble en la calle Tesoro 28 y detuvo a dos presuntos narcotraficantes, precintando el edificio para tranquilidad de los vecinos.

Después de muchas promesas incumplidas y no sólo con los socavones, sino también con la proliferación del botellón y de los pisos turísticos ilegales, los vecinos, hartos, optaron por constituirse en una plataforma denominada SOS Malasaña con la que han iniciado una campaña para reivindicar que, después de acabar con la Gran Vía, el consistorio madrileño se ocupe de su barrio y antes de que se ponga en marcha el otro gran proyecto que afecta a Centro: la reforma de la plaza de España.

Carmena culpa a los madrileños de no mantener las calles limpias

«El problema es que ensuciamos, porque no habría por qué. En Japón no hay ni papeleras. Nos falta ir aprendiendo un poco pero vamos mejorando. No se puede tirar nada a la calle», afirmó ayer la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que participó ayer en la campaña vecinal «Mantén limpio tu barrio» en Vallecas. Esta iniciativa, organizada por la Asociación de Vecinos Fontarrón, busca concienciar de la importancia de cuidar las zonas comunes mediante una recogida de basura. La presidenta de la asociación, ConchiCalzado, agradeció la colaboración «voluntaria» de Carmena y apostilló que la culpa de la suciedad en el barrio es tanto de los vecinos como del Ayuntamiento.