Francisco, en la Nochebuena del coronavirus: “Hermano, no te desanimes”

“Hermana, hermano, no te desanimes. ¿Estás tentado de sentirte fuera de lugar? Dios te dice: ‘No, ¡tú eres mi hijo!’”. Son las palabras de aliento del Papa Francisco en la Nochebuena del coronavirus, en la que tantas familias sufren porque han perdido en este año largo de pandemia, quienes tienen a los suyos en una UCI, los que están en paro o en ERTE, o aquellos que pasan estos días separados de los suyos por la emergencia sanitaria.

El Pontífice quiso animar a unos y a otros con su homilía en la Misa del Gallo. Para ello, invitó a una humanidad cansada a contemplar a Jesús recién nacido “para encontrar en Él la fuerza para afrontar cada prueba”. A renglón seguido, insistió: “¿Tienes la sensación de no lograrlo, miedo de no estar a la altura, temor de no salir del túnel de la prueba? Dios te dice: ‘Ten valor, yo estoy contigo’”.

La pandemia obliga y el Vaticano obedeció al toque de queda de las autoridades italianas, adelantando dos horas la Misa del Gallo. Es más, el Papa se anticipó al horario previsto y antes de las siete y media ya había iniciado la procesión de entrada en la basílica de San Pedro, con una representación simbólica de fieles. Apenas tres personas en los bancos centrales y dos en los laterales. Y todos, con las pertinentes mascarillas salvo el Papa, como celebrante principal, que también fue el único en besar la imagen del Niño Jesús, un gesto de adoración que en esta Navidad se ha vetado en todas las parroquias del planeta. Aun así, no se restó un ápice de solemnidad a la eucaristía de la Nochebuena.

“No te lo dice con palabras, sino haciéndote hijo como tú y por ti, para recordarte cuál es el punto de partida para que empieces de nuevo: reconocerte como hijo de Dios, como hija de Dios”, apuntó Francisco, que recordó al mismo tiempo cómo “en el pobre pesebre de un oscuro establo está, en efecto, el Hijo de Dios”.

Desde ahí, como viene haciendo estos últimos días, Francisco hizo un llamamiento a vivir la Navidad desde la austeridad, desde la sencillez de aquella primera Nochebuena. “Cuántas veces en cambio, hambrientos de entretenimiento, éxito y mundanidad, alimentamos nuestras vidas con comidas que no sacian y dejan un vacío dentro”, lamentó el Pontífice que alertó de cómo “insaciables de poseer, nos lanzamos a tantos pesebres de vanidad, olvidando el pesebre de Belén”.

“Necesitamos dejarnos atravesar por su amor gratuito, incansable, concreto”, planteó como alternativa En una homilía que tuvo como hilo conductor la profecía de Isaías: “Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado”. “Ese pesebre, pobre en todo y rico de amor, nos enseña que el alimento de la vida es dejarse amar por Dios y amar a los demás”, sentenció.

A partir de esta reflexión, el Santo Padre planteó que “Dios nació niño para alentarnos a cuidar de los demás”. “Su llanto tierno nos hace comprender lo inútiles que son nuestros muchos caprichos. Su amor indefenso, que nos desarma, nos recuerda que el tiempo que tenemos no es para autocompadecernos, sino para consolar las lágrimas de los que sufren”, expresó.

Francisco concluyó su alocución con una oración al Niño Dios que entronca con el espíritu de su nueva encíclica social ‘Fratelli tutti’: “. Tú que me salvas, enséñame a servir. Tú que no

me dejas solo, ayúdame a consolar a tus hermanos, porque desde esta noche todos son mis hermanos”.