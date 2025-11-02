Acceso

Misa por los difuntos presidida por el Papa León XIV

Desde el Cementerio del Verano de Roma

Es un acto de recuerdo, oración y solidaridad de las personas que han fallecido que presta atención a sus familias y ofrece un momento comunitario de fe. Para el Papa y la Iglesia de Roma, subraya la dimensión pastoral e inclusiva del ministerio: no sólo en catedrales, sino también en escenarios que conectan con la vida cotidiana, la muerte, la esperanza. El Papa León XIV continúa así una práctica que se había realizado en anteriores pontificados en otros cementerios romanos.

