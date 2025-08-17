Misa presidida por el Papa León XIV

"El santuario de Santa Maria della Rotonda es el lugar de culto católico más importante de la ciudad de Albano Laziale, en la provincia de Roma, en la zona de Castelli Romani”. El santuario ocupa un antiguo edificio de construcción romana que data del siglo I que se puede vincular a la villa de Domiciano en Castel Gandolfo. Antiguamente era un ninfeo o según otras hipótesis era un templo. El edificio fue convertido para uso cristiano en la época de Constantino el Grande o en el período comprendido entre los siglos IX y XI.

Probablemente gestionado en los primeros siglos de su existencia por religiosos de rito bizantino, fue regentado por monjas agustinas desde el siglo XIV hasta 1444 y más tarde fue asignado a los religiosos Girolamini de la basílica de los santos Bonifacio y Alejo en el Aventino de Roma, que lo mantuvieron hasta 1663, año en que el santuario fue comprado por la diócesis suburbicaria de Albano para instalar el seminario episcopal. Entre 1708 y 1799 la dirección del seminario y el santuario pasó a los padres escolapios. Desde entonces, el santuario es propiedad diocesana y está agregado a la parroquia de la basílica catedralicia de San Pancrazio.