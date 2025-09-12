Los nuevos miembros de la Guardia Suiza prestarán juramento en octubre

Los nuevos integrantes de la Guardia Suiza, el cuerpo militar que protege a los pontífices desde hace siglos, celebrarán su tradicional juramento el próximo 4 de octubre, tras posponerlo en mayo como señal de luto por el fallecimiento del Papa Francisco.

La celebración debía realizarse como cada año el 6 de mayo, cuando se conmemora el "Saqueo de Roma" de 1527, pero se pospuso tras el fallecimiento el pasado 21 de abril del pontífice argentino.

"El juramento es un momento significativo en la carrera de una Guardia Suiza. Para la ocasión, los guardias llamados a prestar juramento visten el uniforme de la Gran Gala, es decir, el uniforme de gala con la armadura", explicó el cuerpo este viernes, informa Efe.

En el acto estará presente una delegación suiza encabezada por la presidenta de Suiza, Karin Keller-Sutter, o el jefe del Ejército, el comandante Thomas Süssli, entre otras autoridades helvéticas.

Este cuerpo militar, el más pequeño del mundo, juró proteger al pontífice en el año 1506, cuando los primeros soldados suizos llegaron a Roma para ponerse al servicio del Papa entonces reinante, Julio II.

Sin embargo, la fecha más importante de su dilatada historia fue el 6 de mayo de 1527, cuando tuvieron que defender el Vaticano del saqueo que las tropas del emperador Carlos V perpetraron en Roma.

Aquel ataque causó la huida del Papa Clemente VII para protegerse en el Castel Sant'Angelo de Roma y acabó con una masacre entre los Guardias Suizos que lo defendían, pues de 189 soldados solo sobrevivieron 42, cada año recordados en este juramento.

Actualmente este cuerpo militar sigue prestando servicio al Papa y, para acceder a él, se exige ser varón, suizo, católico practicante, soltero, de una edad entre los 19 y los 30 años, una altura de al menos 174 cm, buena salud y una reputación intachable.