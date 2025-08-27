Llamamiento
El Papa León XIV: “Suplico que se liberen a todos los rehenes y se alcance un cese al fuego permanente y se respete el derecho humanitario”
El Papa León ha enviado un mensaje contundente a la situación en Tierra Santa durante su Audiencia General en la Ciudad del Vaticano.
Antes de finalizar la Audiencia General, el Papa León XIV, envió un mensaje sobre la situación en Gaza y ha suplicado la liberación de los rehenes, añadió “El viernes pasado hemos acompañado con la oración y con el ayuno a nuestros hermanos y hermanas que sufren a causa de las guerras. Regreso hoy a dirigir un fuerte llamamiento, ya sea a las partes implicadas que a la comunidad internacional para que se termine el conflicto en Tierra Santa que tanto terror y destrucción y muerte ha causado. Suplico que se liberen a todos los rehenes y que se alcance un cese al fuego permanente y que se facilite el ingreso seguro de las ayudas humanitarias y que se respete íntegramente el derecho humanitario. Me uno a la declaración de los jerarcas greco-ortodoxos, patriarcado greco ortodoxo de Jerusalén que ayer han pedido poner fin a esta espiral de violencia y de poner fin a la guerra y de dar prioridad al bien común de las personas”.
Recordó a los presentes y hablando español que hoy se festeja a Santa Mónica y mañana a su hijo San Agustín y comentó que estos santos nos hacen recordar: “Amar y vivir de manera libre y gratuita como lo hizo Jesús”. El Papa León es el primer Pontífice que pertenece a la orden de los Agustinos.
✕
Accede a tu cuenta para comentar