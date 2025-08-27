El Papa León XIV: “Suplico que se liberen a todos los rehenes y se alcance un cese al fuego permanente y se respete el derecho humanitario”

Antes de finalizar la Audiencia General, el Papa León XIV, envió un mensaje sobre la situación en Gaza y ha suplicado la liberación de los rehenes, añadió “El viernes pasado hemos acompañado con la oración y con el ayuno a nuestros hermanos y hermanas que sufren a causa de las guerras. Regreso hoy a dirigir un fuerte llamamiento, ya sea a las partes implicadas que a la comunidad internacional para que se termine el conflicto en Tierra Santa que tanto terror y destrucción y muerte ha causado. Suplico que se liberen a todos los rehenes y que se alcance un cese al fuego permanente y que se facilite el ingreso seguro de las ayudas humanitarias y que se respete íntegramente el derecho humanitario. Me uno a la declaración de los jerarcas greco-ortodoxos, patriarcado greco ortodoxo de Jerusalén que ayer han pedido poner fin a esta espiral de violencia y de poner fin a la guerra y de dar prioridad al bien común de las personas”.

Recordó a los presentes y hablando español que hoy se festeja a Santa Mónica y mañana a su hijo San Agustín y comentó que estos santos nos hacen recordar: “Amar y vivir de manera libre y gratuita como lo hizo Jesús”. El Papa León es el primer Pontífice que pertenece a la orden de los Agustinos.