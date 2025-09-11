¿Qué santo se celebra hoy, 11 de septiembre? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

Qué santos se celebran hoy jueves 11 de septiembre

San Juan Gabriel Perboyre: Sacerdote y mártir francés de la Congregación de la Misión (vicentinos), que fue misionero en China y murió en 1840 tras sufrir torturas por su fe.

San Paciente de Lyon: Obispo de Lyon (Francia) que vivió en el siglo V y es conocido por su celo pastoral.

San Proto y San Jacinto: Hermanos mártires que sufrieron el martirio en Roma durante las persecuciones del emperador Valeriano en el siglo III.

Beata María de la Cabeza: Esposa de San Isidro Labrador, venerada en Madrid como patrona de las lluvias y del campo.

San Elías Espeleota: Vida y Pontificado

San Elías Espeleota, también conocido como Elías el Cavernario, nació en el siglo IX en Enna, Sicilia. Desde muy joven, mostró una inclinación profunda hacia la vida religiosa, por lo que ingresó a un monasterio donde adoptó el estilo de vida monástico. Sin embargo, su deseo de una vida de mayor recogimiento lo llevó a convertirse en eremita, buscando la soledad para dedicarse por completo a la oración y la penitencia.

Se trasladó a Calabria, en el sur de Italia, donde vivió en una cueva en el Monte Aulinas. Su sobrenombre "Espeleota" proviene precisamente del griego spēlaion, que significa "cueva". Allí, San Elías llevó una vida extremadamente austera, practicando ayunos prolongados y renunciando a los placeres mundanos. Su reputación como hombre santo creció rápidamente, y aunque él buscaba el aislamiento, atrajo a muchos fieles que acudían en busca de consejo espiritual y de la intercesión por medio de sus oraciones.

San Elías nunca fue un pontífice en el sentido formal de ser obispo o papa, pero su influencia espiritual fue tan grande que actuó como un verdadero líder religioso en su comunidad. Su vida de oración profunda y sacrificio lo convirtió en un faro de espiritualidad en su tiempo.

Canonización y Legado

San Elíasfue venerado como santo poco después de su muerte, debido a la gran cantidad de milagros que se le atribuían, tanto en vida como después de su fallecimiento. Aunque no se tiene una fecha exacta de su canonización formal, la Iglesia lo reconoce como santo, y su festividad se celebra el 11 de septiembre.

El legado de San Elías Espeleota perdura especialmente en el sur de Italia, donde es venerado como un ejemplo de santidad y sacrificio. Su vida de oración y renuncia inspiró a muchos otros a seguir el camino del monaquismo, y su historia ha sido transmitida a lo largo de los siglos como un modelo de humildad y devoción. En la región de Calabria, varias iglesias y monasterios llevan su nombre en su honor, y aún hoy se realizan peregrinaciones a los lugares donde vivió como ermitaño.

Exilio y Muerte

Durante su vida, San Elías también sufrió tiempos de exilio. En una época marcada por las invasiones sarracenas en Sicilia y el sur de Italia, muchos cristianos, incluidos monjes y religiosos, se vieron obligados a huir. Elías, al igual que otros santos de su tiempo, enfrentó este tipo de desafíos, pero su fe y dedicación no flaquearon. A pesar de las dificultades, continuó su vida de oración y penitencia, encontrando refugio en su amada cueva.

San Elías falleció en el año 903, en su ermita en Calabria. A su muerte, numerosos milagros fueron reportados cerca de su tumba, lo que consolidó aún más su reputación de santidad. Su vida de soledad, oración y humildad ha inspirado a generaciones de fieles, especialmente en las comunidades monásticas y en los lugares donde vivió y predicó.