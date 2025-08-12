¿Qué santo se celebra hoy, 12 de agosto? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

¿Qué santos se celebran hoy martes 12 de agosto?

San Herculano de Brescia - Obispo de Brescia, conocido por su devoción y servicio a la comunidad.

San Porcario de Lérins - Abad y mártir, que vivió en la Isla de Lérins, cerca de Cannes en Francia.

San Graciano de Troyes - Primer obispo de Troyes, Francia.

San Aniceto de Roma - Mártir que sufrió persecución en la ciudad de Roma.

Santa Juana Francisca de Chantal - Cofundadora de la Orden de la Visitación de Santa María.

San Euplo de Catania: Vida y Pontificado

San Euplo de Catania, conocido también como San Euplio, fue un diácono de la Iglesia en Catania, Sicilia, durante el siglo IV. Poco se sabe de su vida antes de su martirio, pero es conocido por su ferviente fe y su compromiso con la comunidad cristiana. Como diácono, su labor principal era la asistencia a los pobres, la distribución de los sacramentos y la predicación del Evangelio. En una época en la que el cristianismo era duramente perseguido bajo el mandato del emperador Diocleciano, San Euplo destacó por su valor al seguir proclamando su fe sin temor a las consecuencias.

Exilio y Muerte

Durante la persecución de Diocleciano, San Euplo fue arrestado en Catania mientras portaba los Evangelios. Fue llevado ante el tribunal, donde se le ordenó renunciar a su fe y adorar a los dioses romanos. Euplo se negó con firmeza, declarando su devoción a Cristo. Como resultado, fue sometido a crueles torturas. A pesar de los sufrimientos, continuó proclamando su fe, lo que finalmente llevó a su condena a muerte. El 12 de agosto del año 304 d.C., San Euplo fue decapitado, sellando así su testimonio cristiano con su propia vida.

Canonización y Legado

San Euplo fue rápidamente venerado como mártir por los primeros cristianos, y su memoria fue preservada en la tradición de la Iglesia. Aunque no fue canonizado formalmente en el sentido moderno, su culto fue reconocido por la Iglesia desde tiempos antiguos. Es considerado uno de los santos patrones de Catania, junto con Santa Águeda. Su festividad se celebra el 12 de agosto, el aniversario de su martirio. A lo largo de los siglos, San Euplo ha sido honrado por su valentía y fidelidad en la fe, y su vida continúa inspirando a los cristianos a mantenerse firmes en sus creencias, incluso en tiempos de persecución. Su legado se mantiene vivo en Sicilia y en otras partes del mundo cristiano, donde es recordado como un símbolo de la resistencia y el sacrificio por la fe.